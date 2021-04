Allegria, da Sarabanda a Ciao Darwin web vs tv/ “Io sono il campione!”

Allegria, David Guarnieri, campione di “Sarabanda” a Ciao Darwin a Grande richiesta

Operazione nostalgia a Ciao Darwin 8 nella puntata web contro tv che questa sera sarà riproposta in onda in prima serata nello speciale a Grande richiesta che metterà a dura prova due personaggi clou di Sarabanda ovvero Allegria da una parte e l’Uomo gatto dall’altra. Saranno loro che, durante un momento ‘morto’ della trasmissione, si daranno battaglia a colpi di note e la bravura di Allegria a quel punto sarà palese visto che batterà sul tempo il suo rivale. Allegria, al secolo David Guarnieri, è diventato noto proprio grazie alla trasmissione di Enrico Papi ormai vent’anni fa. Originario di Roma, Allegria divenne campione di “Sarabanda” restando in carica per ben 124 puntate dalla primavera del 2001 all’autunno dello stesso anno mettendo a segno il record di concorrente più longevo della storia dei quiz televisivi italiani.

FILIPPO MELLONI, PADRE NATURA CIAO DARWIN WEB VS TV/ Luca Laurenti lo vede e scappa!

Chi è Allegria, David Guarnieri?

All’epoca Allegria non solo portò a casa il record ma anche una serie di vittorie nel giorno finale per un ammontare di 500 milioni di lire, per un totale di un miliardo di lire in gettoni d’oro. Questa sera lo ritroveremo in seconda fila rispetto all’Uomo gatto pronto ad alzarsi e impugnare il microfono quando Paolo Bonolis stuzzicherà quest’ultima con una serie di canzoni da riconoscere. David Guarneri ha lavorato per “Rtr 99 – Radio Ti Ricordi” ed è stata la voce del programma “Stasera… che sera!“. La sua canzone preferita? “Alice” di Francesco De Gregori. Cos’altro gli vedremo fare questa sera e come andrà questa sorta di passeggiata tra i ricordi in scena a Ciao Darwin a Grande richiesta?

LEGGI ANCHE:

Maria Mazza / Dottoressa di Avanti un altro provocante a Ciao Darwin con la BrambillaL’Uomo Gatto da Sarabanda a Ciao Darwin web vs tv/ Sfida infinta con Allegria...

© RIPRODUZIONE RISERVATA