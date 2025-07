LA GIOIA DOPO L’INCUBO: RITROVATO VIVO (E STA BENE) IL BIMBO SCOMPARSO VENERDÌ A VENTIMIGLIA

Un enorme abbraccio, un’esplosione di gioia e il trasporto in ambulanza direttamente ai genitori: Allen Bernard Ganao, il bambino scomparso alle 19.15 di venerdì sera dal camping di Latte di Ventimiglia dove si trovava con la famiglia, non solo è stato ritrovato la mattina di domenica 13 luglio 2025 ma è vivo in buone condizioni. Quando ormai mezza Italia sembrava senza speranza per la tragedia della scomparsa di un bimbo di 5 anni con spettro autistico. la gioia incredibile del ritrovamento all’interno – pare – di un casolare.

Allen è vivo, sta bene, accolto dalla folla dei soccorritori che lo hanno portato in braccio fino alla piazza di Latte di Ventimiglia dove poi si è ricongiunto a papà e mamma in ansia da due giorni per la scomparsa: «È andata benissimo, grazie a tutti», piange di gioia il signor Bernard Ganao dopo aver riabbracciato suo figlio prima che il piccolo fosse inviato nel più vicino ospedale per i vari accertamenti di rito sulle sue condizioni di salute.

Anche le teorie sulla possibilità di un racconto non veritiero dell’unico testimone che aveva visto Allen prima di scomparire decadono al momento tutte davanti alla gioia del ritrovamento in un casolare sulla collina soprastante Latte di Ventimiglia: l’esito positivo delle ricerche è davvero qualcosa di eccezionale, vista l’età del bimbo e la sua situazione particolare, una buona notizia come meglio non si potrebbe dire e dare.

“ERA IN UN CASOLARE”: IL RITROVAMENTO A LATTE DI VENTIMIGLIA DOPO DUE GIORNI DI RICERCHE. PORTATO SUBITO AI GENITORI

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto sui social stamane della bellissima notizia per il ritrovamento del bambino sparito solo qualche ora prima da Ventimiglia: con un ringraziamento alle forze dell’ordine intervenute che grazie «all’instancabile lavoro hanno riportato il bimbo tra le braccia della sua famiglia».

Lieto e felice del ritrovamento del piccolo Allen anche il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi che ha voluto personalmente elogiare il lavoro «esemplare della macchina dei soccorsi»: Vigili del Fuoco, Protezione Civile, forze dell’ordine e volontari non si sono dati tregua per oltre 24 ore con le ricerche attorno al camping di Latte di Ventimiglia fino alla scoperta questa mattina in un casolare distante circa 3 km dal luogo della scomparsa.

Secondo quanto ha raccontato l’inviato Rai a Ventimiglia, Allen è stato ritrovato dopo che probabilmente per paura di essere rimasto solo di notte si è nascosto all’interno del casolare dove poi effettivamente è stato ritrovato dai pompieri questa mattina. La zona è piuttosto impervia e si trova centinaia di metri sopra il supermercato della piccola cittadina ligure, dove si arrampica la collina dalla quale erano partite le ricerche per la convergenza dei video delle telecamere a circuito chiuso dell’area assieme alle testimonianze dell’unico testimone che aveva visto il bambino comparire nei presso del piccolo negozio.