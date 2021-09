Allenatore di calcio indagato per abusi/ Gallarate, “Infilato nel letto di un 12enne”

Un allenatore di calcio di Gallarate è indagato per abusi sessuali su un ragazzino. Il mister, 50enne, avrebbe preso di mira un dodicenne che sarebbe stato molestato durante il ritiro, per poi riferire il tutto ai genitori. L’episodio, come riferisce il Corriere della Sera, si sarebbe verificato in montagna, precisamente in una località del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte, dove una squadra degli esordienti di Gallarate (Varese) si trovava in ritiro in vista dell’inizio del campionato. Il mister, in quell’occasione, si sarebbe infilato nel letto di un calciatore 12enne, e dopo che questi ha riferito il tutto a mamma e papà, è scattata la denuncia alle autorità.

L’allenatore sotto accusa opera da anni come tecnico preparatore nelle squadre della provincia lombarda, e nel corso della sua carriera è stato anche autore di pubblicazioni sui problemi giovanili legati a bullismo e devianza giovanile. Al momento l’allenatore è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e al sequestro del telefono cellulare, ma non è da escludere che nel corso dell’indagine possano emerge ulteriori dettagli che possano scagionare del tutto il tecnico, oppure, peggiorare la sua situazione.

ALLENATORE DI CALCIO INDAGATO PER ABUSI: LE INDAGINI PROSEGUONO

Di certo la preoccupazione è alta fra le famiglie dei baby calciatori allenati dal tecnico, tutti classe 2009, nelle valli piemontesi durante l’ultima settimana di agosto. Anche la società per cui l’allenatore lavora chiede di fare chiarezza: «È giusto che vengano fatte indagini nella maniera più serena possibile. Da quanto abbiamo appreso la vicenda riguarderebbe un solo minore, e non appena appreso della denuncia abbiamo scelto di allontanare l’allenatore, in un’ottica preventiva».

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera in passato l’allenatore era stato raggiunto da sospensioni e provvedimenti anche se attualmente risulta essere pienamente abilitato dagli organi sportivi per poter allenare. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, intanto la comunità calcistica locale è alquanto scossa per l’accaduto.

