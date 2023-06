Allenatore Juventus: Allegri “Ci vediamo a Luglio”/ Eppure Tudor è alla finestra

“A pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca” diceva Andreotti; quest’affermazione potrebbe descrivere benissimo la situazione dell’attuale panchina bianconera. Allegri infatti in questi due anni non ha convinto e il tecnico livornese sta lentamente perdendo la presa che aveva sullo spogliatoio della vecchia signora. Presa che già da tempo vacilla da parte del popolo bianconero, basti pensare alle critiche ricevute allo stadio dagli stessi tifosi bianconeri. Tutto farebbe pensare ad un cambio di rotta con l’esonero del tecnico livornese; dopotutto la Juventus è la squadra “aziendalista” per eccellenza e se gli stessi operai (i giocatori) e i clienti (i tifosi) non sono soddisfatti di Max Allegri è giusto che la dirigenza propenda per un cambio, pena un ingente danno economico dal punto di vista degli abbonamenti e della svalutazione dei calciatori. Allegri però nell’ultima conferenza stampa prima della partita contro l’Udinese è stato molto chiaro: “ci rivedremo il 10 luglio“. L’allenatore infatti sembra convinto di sedere sulla sua panchina almeno per un’altra stagione, un rischio non da poco per l’ambiente juventino che non ha mai riconfermato un mister dopo due anni senza trofei. L’ultima parola però spetterà sicuramente a John Elkann.

DIRETTA/ Sassuolo Juventus Primavera (risultato finale 1-1): avanti gli emiliani! (2 giugno 2023)

Nel biennio “Allegri bis” la Juventus non ha mai fatto il salto di qualità che si aspettavano i tifosi, obbligati ad un calcio poco spettacolare a prezzi non modici. È mancata anche la grande costante dei primi cinque anni sotto la gestione dell’allenatore livornese: le vittorie. Nonostante il calcio di Allegri non fosse spettacolare, era pragmatico quanto basta nel portare a casa i tre punti (o quasi) ogni giornata, ma nel recente passato anche questo è venuto a mancare. Solo il 25% degli scontri diretti infatti è stato vinto dai bianconeri, più numerosi punti persi per strada con squadre ampiamente alla portata. Nell’ultimo anno solare poi la grande beffa con il Maccabi Haifa che elimina la Juventus dalla Champions League e che ha costretto l’ex presidente Agnelli a metterci la faccia la sera stessa. Dopo quella sera la squadra si è ricompattata riconquistando i primi posti della Serie A almeno fino all’inizio dei problemi giudiziari, in cui comunque Allegri ha saputo gestire il timone anche in acque così tempestose da bravo marinaio livornese. Questi sono i punti a favore dell’attuale tecnico bianconero nella sua seconda gestione, probabilmente troppo poco. Ecco perché la dirigenza juventina ha avuto già i primi contatti con l’entourage di un altro allenatore: Igor Tudor.

VIDEO/ Sudtirol Bari (1-0) gol e highlights: Rover fa impazzire il "Druso" (29 maggio 2023)

ALLEGRI O TUDOR: IL NODO DELLA QUESTIONE ALLENATORE

Tudor è già da diverse settimane ad essere entrato stabilmente nelle voci riguardanti la panchina bianconera, il croato dagli addetti ai lavori sembra la persona giusta per dare nuova linfa e soprattutto carattere ad una Juventus che negli ultimi anni ha perso qualcosa anche sotto quel punto di vista. Tudor a fine stagione si libererà dal Marsiglia e il suo entourage ha già sondato il terreno con la società torinese (occhio però all’Atalanta sullo sfondo). Quello che separa l’approdo del mister da Spalato però è Allegri, o per meglio dire il suo stipendio. Infatti al tecnico livornese mancano ancora due anni di contratto per un totale di quasi venti milioni dalla quale Allegri non vorrebbe privarsi. Lo stipendio nello scegliere o meno di continuare con lui sarà un fattore determinante: in questo momento la Juventus potrebbe vedersi privata di parecchi big (Rabiot il primo a partire) e senza Champions l’appeal della vecchia signora si fa più basso, questo significherebbe che l’anno prossimo nel migliore dei casi i bianconeri avranno una squadra più debole dell’anno scorso, con un allenatore che riesce a trarre il meglio dalla gestione di squadre già mature.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Paredes torna al Psg, possibile prestito per Miretti (29 maggio 2023)

In più con la permanenza di Allegri molti mal di pancia potrebbero venir fuori, e magari un cambio di rotta potrebbe significare si un esborso economico importante per liberarsi del tecnico toscano, ma anche un’opportunità per ridare valore a giocatori che nella rosa attuale sono stati svalutati negli ultimi anni, e che con l’arrivo di un nuovo allenatore sarebbero più inclini a rimanere sotto la mole. Tudor potrebbe lavorare già con un impianto stabile, il tecnico predilige infatti il 3-4-3 o il 3-5-2, i moduli con cui quest’anno la Juventus ha trovato la quadra. Non bisogna però dimenticare che Tudor non è un allenatore che fa del Tiki Taka e della costruzione dal basso il suo mantra, anzi è un allenatore che si vuole avere il pallino del gioco ma che soprattutto vuole vedere la squadra correre. Nei prossimi giorni si saprà chi siederà su quella panchina, la decisione di John Elkann peserà enormemente non solo sui risultati della prossima stagione, ma anche sulla programmazione che si vuole dare alla società per farla tornare a vincere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA