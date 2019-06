Allenatore Roma/ De Notaris: De Zerbi o Fonseca? Punto sul portoghese (esclusiva)

Siamo in attesa di conoscere chi sarà il nuovo allenatore della Roma, ma secondo le ultime indiscrezioni pare che la dirigenza giallorossa sia sempre più focalizzata su due nomi in particolare, quelli di Roberto De Zerbi e Paulo Fonseca. Al momento non si è ancora capito con chiarezza chi siederà sulla panchina giallorossa la prossima stagione ma ormai non dovrebbe mancare poi molto all’annuncio ufficiale, anche se chiaramente non sono ancora da escludere nuovi colpi di scena. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito l’operatore di mercato Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

De Zerbi o Fonseca il prossimo allenatore della Roma? Penso che possa essere più Fonseca il prossimo allenatore della Roma. Credo che si vada su questa decisione.

Un giudizio su De Zerbi? E’ tecnico molto valido, ancora giovane però e secondo me non pronto per guidare la Roma. Avrà tempo in futuro per potere dimostrare tutte le sue qualità tecniche.

Un giudizio su Fonseca. Lui mi sembra più ideale per guidare la Roma, ha abbastanza esperienza e carisma per prendere un incarico così importante.

Chi ritiene più congeniale al gioco della Roma? De Zerbi punta sul possesso palla, Fonseca sulla velocità e sulla capacità di concludere nel modo ideale le varie azioni. Il gioco di Fonseca mi sembra più congeniale per quello della Roma.

Potrebbero arrivare altri allenatori? Magari Gattuso, ha un buon rapporto con Totti e questo potrebbe contare alla fine nella sua scelta come allenatore della Roma.

(Franco Vittadini)



