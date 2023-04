Allenatori più pagati al mondo, classifica/ Solo Allegri e Inzaghi fra gli italiani

Quali sono gli allenatori più pagati al mondo? A rispondere a questa annosa domanda ci ha pensato L’Equipe, noto quotidiano transalpino, che ha appunto stilato la classifica dei tecnici di calcio che ricevono il maggior compenso al momento in circolazione. Si tratta di una classifica in cui compaiono dei veri e propri paperoni del mondo della panchina, e fra questi troviamo anche tre allenatori (di cui due italiani) che allenano nel campionato di calcio di Serie A, chiaro indizio di come i tecnici siano stipendiati piuttosto bene anche in Italia nonostante le finanze del calcio tricolore spesso e volentieri non siano all’altezza di quelle degli altri campionato di pallone.

Cominciamo dal numero dieci dove troviamo l’ex star del Real Madrid e della nazionale spagnola, Xabi Alonso, attuale allenatore dei tedeschi del Bayer di Leverkusen, che percepisce 5 milioni di euro lordi all’anno. Numero nove invece per il tecnico della Roma, lo Special One Josè Mourinho, che invece si intasca per il suo lavoro ogni 12 mesi 9,2 milioni di euro lordi. Scaliamo la classifica e arriviamo all’ottava posizione dove troviamo il primo tecnico italiano nonché secondo allenatore del nostro Paese, leggasi Simone Inzaghi, guida dell’Inter, che si difende benissimo con i suoi 10 milioni di euro lordi.

ALLENATORI PIU’ PAGATI AL MONDO: ANCELOTTI A QUOTA 11 MILIONI DI EURO

Un milione in più (e la cifra sorprende) per Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, squadra campione d’Europa in carica. Ne prende invece 12 lordi Thomas Tuchel del Bayern Monaco, fresco di firma con i bavaresi dopo l’addio al Chelsea dello scorso mese di settembre.

Spazio quindi a Massimiliano Allegri con il tecnico della Juventus che entra nella top 5 degli allenatori più pagati al mondo con 12,8 milioni di euro lordi. Quarta posizione per il primo allenatore della Premiar League presente in graduatoria, leggasi Graham Potter del Chelsea a quota 13,5 milioni, che insegue il collega del Liverpool Jurgen Klopp a quota 17,8 milioni. Infine Pep Guardiola del Manchester City e Diego Simeone dell’Atletico Madrid, rispettivamente a quota 22,4 e 34 milioni di euro.

