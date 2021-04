Allergici, il vaccino Covid è pericoloso?/ Casi di choc anafilattico, ecco cosa fare

Per i soggetti allergici, il vaccino anti-Covid può essere pericoloso? Un quesito che si sta facendo via via sempre più ricorrente con l’avanzare della primavera, stagione nella quale, nei piani del commissario straordinario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, si dovrebbe procedere con le vaccinazioni di massa, aumentando dunque il ritmo delle somministrazioni quotidiane e accelerando in maniera decisa verso l’agognata immunità di gregge, che oggi sembra lontana come non mai. In questo periodo, tuttavia, non mancano le fioriture e i primi starnuti, tanto che l’AAIITO (Associazione Allergologi Immunologi Italiani Territoriali e Ospedalieri), unitamente alla SIAAIC (Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica), ha sviluppato alcune linee guida per la gestione dei pazienti a rischio di reazioni severe in seguito all’inoculazione del siero.

Va innanzitutto precisato che essere allergici non è di per sé una controindicazione al vaccino, come ha dichiarato Riccardo Asero, presidente AAIITO, sulle colonne de “Il Corriere della Sera”: “Analizzando i dati dei casi di anafilassi grave, non è stato possibile trovare un denominatore comune e quindi un elemento di rischio certo. D’altro canto, il pericolo di reazioni gravi, pur essendo superiore rispetto a quello dell’antinfluenzale, è comunque basso. Sulla base di quanto è noto, abbiamo stilato raccomandazioni per la valutazione dei pazienti prima del vaccino e per la gestione efficiente anche di chi ha elementi di rischio”. Casi di choc anafilattico si sono registrati nel Regno Unito e negli USA.

VACCINO COVID PERICOLOSO PER GLI ALLERGICI? INDIVIDUATE 4 CATEGORIE A RISCHIO

Nel documento elaborato congiuntamente da AAIITO e SIAAIC, come spiega su “Il Corriere della Sera” Gianenrico Senna, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica, sono state individuate quattro categorie a rischio: “Si tratta di chi ha avuto reazioni precedenti alla prima somministrazione del vaccino per Covid-19, chi soffre di mastocitosi, chi ha avuto in passato più di una reazione anafilattica e chi ha asma grave non controllata”. Cosa fare se si scopre di appartenere a uno di questi noveri? Lo rivela Maria Antonella Muraro, responsabile del Centro per lo studio e la cura della allergie alimentari della Regione Veneto: “Se si è ritenuti ad alto rischio, la vaccinazione deve avvenire in ambiente protetto, ovvero in ospedale in presenza di un anestesista disponibile alla rianimazione rapida. Se si è a rischio allergico medio o basso, in ambulatorio ci deve comunque essere personale addestrato e pronto a intervenire in caso di anafilassi; inoltre devono essere presenti i presidi per l’emergenza, ovvero adrenalina, fluidi, un defibrillatore. L’ideale sarebbe avere a portata di mano l’adrenalina con autoiniettore, perché così la dose è corretta e pronta all’uso, semplicissima da somministrare da un qualsiasi operatore anche in un momento di inevitabile agitazione come la comparsa di una reazione anafilattica”.

