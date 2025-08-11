Prosegue l'allerta caldo sul nostro territorio: nella giornata di oggi, 11 agosto 2025, previste temperature massime attorno ai 38/40 gradi nelle città

Non si arresta la folle (e calda) traversata dall’anticiclone africano Caronte sul nostro territorio, con una giornata – quella di oggi, lunedì 11 agosto 2025 – che ci farà vedere temperature ancora ben oltre la media stagionale confermando l’ormai nota allerta caldo di cui i meteorologi ci parlano incessantemente da diversi giorni a questa parte: attenzione – e a breve vedremo i dettagli – soprattutto nelle grandi città e nelle ore di punta giornaliere, sia oggi che (e soprattutto) domani.

Allerta meteo per il caldo: Firenze e Torino da bollino rosso/ Sono 20 le città a rischio: ecco quali

Prima di entrare nel merito delle previsioni odierne, è bene dire che nel momento in cui scriviamo non è ancora stato aggiornato il bollettino sull’allerta caldo diramato quotidianamente del Ministero della Salute: il prossimo aggiornamento è previsto attorno alle ore 11 del mattino e troverete tutti gli sviluppi semplicemente cliccando su queste parole; fermo restando che ieri sulle 27 città monitorate, addirittura 20 avevano un’allerta caldo superiore al giallo, con due (Firenze e Torino) in rosso.

Allerta meteo oggi, 6 agosto 2025/ La Lombardia in giallo per i temporali, a rischio anche altre tre regioni

Allerta caldo per la giornata di oggi, 11 agosto 2025: con Caronte le temperature resteranno sopra i 36 gradi

Pur in assenza del bollettino del ministero, per scoprire cosa aspettarci oggi dall’allerta caldo possiamo rivolgerci alle previsioni degli esperti meteorologi, concentrati sull’osservazione del caldo transito dell’anticiclone Caronte sul nostro territorio: la sua corsa in Italia è iniziata già da un paio di giorni e proprio tra oggi – lunedì 11 agosto 2025 – e domani raggiungerà il suo picco; mentre secondo ilMeteo.it prima di poter vedere l’asticella delle temperature abbassarsi nuovamente dovremo attendere almeno fino al 20 agosto per un indebolimento (pur parziale) della pressione ciclonica.

Allerta meteo oggi 4 agosto 2025/ Gialla per temporali in 5 regioni: ultime ore di fresco

Proprio Caronte – naturalmente – è alla base dell’allerta caldo odierna con le previsioni che unanimemente ci parlano di una giornata che sarà ampiamente soleggiata su tutto il territorio italiano, salvo per le regioni settentrionali che nel pomeriggio potrebbero vedere qualche nuvola fare la loro timida comparsa nei cieli; fermo restando – comunque – che non saranno sufficienti per abbattere la soglia delle temperature.

Proprio a livello di temperature, l’allerta caldo di oggi ci parla di asticelle che nelle grandi città – soprattutto quelle lombarde, emiliane, umbre, laziali e campane, secondo ilMeteo.it – sarà stabilmente sopra la soglia dei 36 gradi con picchi fino a 38 e – specialmente nel Centro e in Toscana – anche 40 gradi; mentre l’allerta caldo si protrarrà anche nella notte dove l’umidità e l’afa faranno da padrone dando vita alle tanto detestate “notti tropicali” con medie di 24 gradi.