Allerta caldo oggi 12 agosto 2025: si preannuncia un'altra giornata rovente, con ben 12 città con il bollino rosso, ecco le previsioni

Quella di oggi sarà un’altra giornata torrida e proprio per questo è stato emesso un nuovo bollettino di allerta caldo. A riguardo vengono segnalate 12 città con il bollino rosso, che è quello più alti in assoluto e che fa chiaramente capire quanto saranno roventi le temperature oggi, martedì 12 agosto 2025.

La quarta ondata di calore di questa lunga estate 2025 sta quindi proseguendo, entrando decisamente nel vivo, e dopo una domenica e un lunedì torridi, anche oggi ci attendono temperature ben al di sopra della media, con il rischio di sfiorare se non addirittura superare i 40 gradi centigradi in numerose città italiane. Le temperature potrebbero raggiungere generalmente i 36-38 gradi su tutto il nostro territorio, da nord a sud, così come riferisce Meteo.it, e anche in zone dove tipicamente non fa mai caldissimo, come ad esempio in Valle d’Aosta ma anche in alta montagna, dove le colonnine potrebbero toccare i 23-25 gradi.

Attenzione a chi abita in quel di Firenze, che per l’ennesimo giorno ha ricevuto dal ministero della salute l’avviso di allerta caldo con bollettino rosso, e che ieri ha visto superare i 40 gradi in diversi punti della città. Bollino rosso anche per Milano, Brescia, Bolzano, e Torino, al nord. Al centro occhio a Bologna, la sopracitata Firenze, ma anche Frosinone, Roma, Rieti, Perugia e Latino, mentre al sud non si registra alcuna bollinatura di massimo grado. Per quanto riguarda invece le città con il bollino arancione, si segnalano Genova, Venezia e Verona al nord, ma anche Viterbo al centro e Campobasso al sud. Un’ondata di calore che colpirà quindi principalmente il centronord e che farà vivere ore drammatiche a coloro che soffrono il caldo.

ALLERTA CALDO, UN PO’ DI CONSIGLI

Vi ricordiamo in questi casi di non uscire di casa a piedi o in bicicletta nell’orario di punta, di conseguenza parliamo delle fascia oraria che va dalle 11:00 circa fino alle ore 17:00/18:00 di sera, tenendo conto che il caldo persiste fino ad oltre le 20:00 in questi giorni. Inoltre, si consiglia di cercare refrigerio in quella fascia oraria aiutandosi con dei ventilatori o dei condizionatori, ma facendo molta attenzione a non esagerare con il freddo, pena il rischio di ammalarsi con bronchiti, tracheiti, raffreddori e via discorrendo.

Nel contempo bisognerà fare attenzione ai colpi di calore che sono molto pericolosi e che possono sopraggiungere anche nel giro di pochi minuti qualora doveste essere rimasti a lungo sotto il sole. A riguardo il sindaco di Firenze ha diramato un’ordinanza per bloccare tutti i lavoratori all’aria aperta, quindi i cantieri edili e i lavori nei campi, che oggi non si terranno complice le altissime temperature del capoluogo toscano e il rischio di ammalarsi gravemente. Ma fino a quanto durerà questa nuova ondata di calore e quest’allerta caldo? Se lo stanno domandando tutti, sia i vacanzieri che sperano ovviamente di vivere delle belle giornate al mare, sia invece quelli che sono rimasti in città che di contro sperano arrivi il prima possibile il fresco.



ALLERTA CALDO, QUANTO DURERA’? NON CI SONO BUONE NOTIZIE

Ebbene, non ci sono buone notizie per i secondi, visto che, stando a quanto riferisce Il Messaggero, Caronte – come è stato ribattezzata questa ondata di calore, possa abbandonare l’Italia solo attorno al 20 di agosto, di conseguenza negli ultimi dieci giorni del mese, di conseguenza ci attende almeno un’altra settimana di temperature torride, per la pace di tutti coloro che festeggeranno il ferragosto al mare, e non solo.

Chiudiamo infine con le previsioni meteo di queste ore, anche se vi è ben poco da segnalare, con temperature che al nord raggiungeranno anche i 38 gradi, e anche al Centro si boccheggerà anche se il caldo sarà sicuramente più secco e meno afoso rispetto al settentrione. Aumenta anche caldo e afa al sud.