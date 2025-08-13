È da record l'allerta caldo per la giornata di oggi, 13 agosto 2025: sono 16 le città da bollino rosso e nel frattempo torneranno anche i temporali

Con l’allerta caldo da un lato e quella meteo dell’altro, la giornata di oggi – mercoledì 13 agosto 2025 – sarà piuttosto complessa con il Ministero della Salute (nel capitolo dedicato al caldo) che ha diramato un numero record di bollini rossi e la Protezione Civile (sul fronte della pioggia) che per la prima volta da diversi giorni a questa parte è tornata ad aumentare il livello di rischio, fortunatamente – per ora – solamente al giallo.

Allerta caldo oggi 12 agosto 2025/ Le previsioni meteo: 12 città col bollino rosso, da Milano a Roma

Partendo proprio dall’allerta caldo – dato che sarà la più diffusa e pericolosa – secondo il consueto bollettino del Ministero della Salute nelle prossime ore saranno in totale 16 le città da bollino rosso, ovvero quello più elevato: in particolare, si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo con temperature che si stima supereranno nella maggior parte dei casi i 38 gradi e il capoluogo toscano che sarà il reale osservato speciale con più di 41 gradi attesi dagli esperti.

Allerta caldo oggi, 11 agosto 2025/ Continua la traversata di Caronte: temperature sui 38 gradi e afa

Al contempo, l’allerta caldo del ministero è stata estesa anche alla città di Trieste, unica oggi interessata da un bollino arancione con temperature massime attese attorno ai 36 gradi; e mentre Ancona, Civitavecchia, Napoli e Palermo con massime attese attorno ai 32/34 gradi, solamente Bari, Cagliari, Catania, Messina, Pescara e Reggio Calabria potranno godere di un bollino verde, pur restando sopra ai 30 gradi che qualche fastidio potrebbero causarlo.

Oltre all’allerta caldo, oggi diramata anche un’allerta per i temporali: cosa aspettarsi nelle prossime ore

Insomma, giornata record per qualche riguarda l’allerta meteo visto che delle 27 città monitorate dal ministero non se n’erano mai vista un totale di 16 da bollino rosso e guardando alla giornata di domani – giovedì 14 agosto – possiamo già anticiparvi che la situazione (salvo aggiornamenti giornalieri) sarà del tutto identica: per tenere sotto controlla la situazione, il nostro consiglio è quello di consultare direttamente il bollettino ufficiale del ministro che contiene anche tutti i consigli per affrontare al meglio il caldo.

Allerta meteo per il caldo: Firenze e Torino da bollino rosso/ Sono 20 le città a rischio: ecco quali

Dall’altra parte, non possiamo ignorare il fatto che oltre all’allerta caldo – come dicevamo già in apertura – secondo la Protezione civile dovremo stare attenti, oggi, anche al possibile sviluppo di temporali: in particolare, si parla di un rischio giallo “ordinario” sulla quasi totalità della Calabria, nelle aree del Bacino dell’Aterno, Marsica e Bacino Alto del Sangro in Abruzzo, nelle Basi A2, C e D della Basilicata e poi – ancora – a Chiani-Paglia, Nera-Corno, Chiascio-Topino, Medio Tevere e Alto Tevere in Umbria e nell’are più settentrionale della Lombardia.