Allerta caldo Scipione, bollino arancione in 5 città: quali sono?/ Previsti 36° a…

È allerta caldo Scipione per questo primo fine settimana di giugno, peraltro caratterizzato dal ponte legato alla festa della Repubblica, celebrata giovedì 2 giugno 2022. Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino che non lascia spazio a dubbi di sorta: il week-end alle porte porterà in dote la prima vera ondata di calore della stagione, nonostante l’estate debba ancora ufficialmente prendere il via (lo farà nell’ultima decade di giugno, come da tradizione, ndr). Con quasi un mese d’anticipo, dunque, nella giornata di venerdì 3 giugno saranno cinque le città da bollino arancione, vale a dire con condizione climatiche pericolose per i soggetti fragili e per i più anziani.

"Da Pippo Franco scuse in ginocchio"/ Parla il medico indagato per falsi green pass

La colonnina di mercurio salirà pericolosamente a Campobasso, Frosinone, Perugia, Rieti e Roma, ma sabato la tonalità cromatica del bollino si inasprirà ulteriormente (allerta rossa) a Roma e Campobasso, quando si paleseranno condizioni di rischio per tutta la popolazione. Nella Capitale, in particolare, si arriverà, in base alle previsioni, a toccare i 36 gradi percepiti.

Vende strada di Napoli a 28enne, poi la rivuole: 64enne denunciata/ Truffa alla Totò

ALLERTA CALDO SCIPIONE: “SARÀ BREVE, MA MOLTO INTENSA”

Insomma, l’allerta caldo Scipione non dovrà essere sottovalutata da nessuno, in quanto si paleseranno in tutta la loro potenza gli effetti dell’anticiclone africano che è stato battezzato con il nome di Scipione e che, sottolinea sulle sue colonne il quotidiano “La Repubblica”, “porterà un caldo anomalo su Italia e Francia meridionale, con temperature superiori alla media del periodo anche di otto-dieci gradi”.

Quella che accompagnerà l’allerta caldo Scipione, ha spiegato il meteorologo del Cnr/Lamma Giulio Betti, sarà a tutti gli effetti “un’ondata di caldo anomalo che, dopo pochi giorni di fresco, segue quella delle scorse settimane. Sarà breve, rispetto ad altre precedenti, ma molto intensa. Non siamo certo ai livelli del 2003, ma ormai negli ultimi quindici anni queste ondate sono sempre più frequenti”. I consigli per la salute sono sempre gli stessi di ogni anno: evitare di uscire di casa nelle ore più calde e idratarsi con regolarità.

Leopoldo Wick, ergastolo per l'infermiere killer di Ascoli/ Uccise 7 pazienti in Rsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA