Allerta ghiacciaio, evacuate 70 persone a Courmayeur/ Rischio stimato per 72 ore

Settanta persone evacuate nella mattinata odierna nella porzione inferiore della val Ferret (Courmayeur), a causa dell’allerta per il crollo di una parte del ghiacciaio di Planpincieux: si tratta di quindici residenti e oltre cinquanta turisti, alloggiati presso una trentina di case ubicate in un’area considerata fortemente a rischio. Per favorire le operazioni, sta andando in scena in questi minuti un’operazione congiunta di carabinieri, guardia di finanza, protezione civile, forestale, vigili del fuoco e personale municipale. Attualmente – riferisce l’ANSA – gli sfollati sono stati radunati all’interno del Palaghiaccio di Courmayeur, dove la Croce Rossa Italiana sta dando loro una prima accoglienza, ma chiaramente non potrà essere una sistemazione definitiva. Il sindaco, che ha disposto anche la chiusura della vallata, ha già fatto sapere ufficialmente che saranno valutate le situazioni più congeniali per quanto riguarda i residenti, mentre i turisti dovranno individuare in autonomia un’alternativa.

ALLERTA GHIACCIAIO: PAURA A COURMAYEUR

Sempre sul sito dell’ANSA viene riportato che i tecnici di Regione Valle d’Aosta e Fondazione montagna sicura hanno segnalato all’amministrazione comunale di Courmayeur che l’evoluzione del ghiacciaio di Planpincieux ha delineato un nuovo settore con un volume pari a circa 500mila metri cubi e, di conseguenza, una nuova “zonizzazione delle zone a rischio”. Si tratta della seconda allerta dopo quella scattata il 24 settembre 2019, quando una parte della val Ferret era stata chiusa sino al 13 novembre. Inutile sottolineare come su questo improvviso movimento incidano le temperature anomale di questo periodo, con un rialzo previsto sin dalla giornata odierna. Nell’ordinanza emanata dal sindaco di Courmayeur si legge: “La situazione di rischio avrà una durata ridotta stimata in almeno tre giorni. Le persone che si trovano fuori dalle zone rosse e gialle possono scegliere di restare in val Ferret se ritengono di essere autonome (anche rispetto alle scorte alimentari per il periodo di almeno tre giorni”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA