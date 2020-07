Allerta gialla maltempo in 10 regioni/ Piogge e temporali al Sud: le zone più colpite

Allerta gialla in molte regioni d’Italia per maltempo. I temporali sparsi hanno fatto scattare l’allarme della Protezione civile, che ha segnalato per le prossime ore una instabilità sulle regioni meridionali peninsulari, con temporali in particolare modo su Campania, Puglia e Basilicata, in estensione alla Sicilia. La perturbazione che ha interessato l’Europa nord-orientale si è dunque spostata sull’Italia, quindi sulla base delle previsioni disponibili il dipartimento della Protezione civile con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende il precedente. Il maltempo potrebbe causare criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate nel bollettino nazionale di criticità e allerta diramato dalla Protezione civile. Da oggi pomeriggio sono previste precipitazioni su Campania, Puglia e Basilicata, in particolare sui settori interni ed appenninici. Da domani invece temporali sulla Sicilia, dove si verificheranno rovesci intensi, grandinate e forti raffiche di vento.

MALTEMPO, ALLERTA GIALLA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Per quanto riguarda l’allerta gialla diramata dalla Protezione civile, si segnala ordinaria criticità per rischio temporali in Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria. Ma si segnala ordinaria criticità per rischio idrogeologico in Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Molise e Toscana. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, la Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, sabato 18 luglio, allerta gialla su alcuni settori di Lazio, Basilicata e sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. In particolare, per rischio idraulico in Calabria e Sicilia, per rischio temporali in Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia. Invece per rischio idrogeologico in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise e Sicilia. Domenica torna il sole (e quindi le temperature saliranno a 30 gradi), soprattutto al Centro-Nord e su gran parte del Sud, mentre qualche pioggia potrebbe interessare il reggino e la Sicilia ionici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA