Allerta gialla neve, scuole chiuse oggi a Mondovì/ Forte perturbazione a Cuneo

Causa allerta per neve il Comune di Mondovì, in provincia di Cuneo, ha deciso di tenere le scuole chiuse per la giornata di oggi, lunedì 27 febbraio 2023. L’allerta gialla diramata dal bollettino Arpa nelle scorse ore, segnala la possibilità di forti nevicate nel cuneese di conseguenza il sindaco Luca Robaldo ha deciso di firmare l’ordinanza, ad eccezione dell’asilo nido e del Politecnico, che continueranno a restare regolarmente aperti.

Il Dipartimento Tecnico e Lavori Pubblici del Comune, come si legge sul quotidiano La Stampa, ha nel frattempo iniziato le operazioni di spargimento sale e prodotti antigelo sulle strade comunali, di modo da attenuare anche gli eventuali effetti del gelicidio, ovvero, la pioggia che appena tocca il suolo si trasforma in ghiaccio, situazione molto pericolosa per automobilisti, motociclisti e pedoni. Oltre a Mondovì le scuole resteranno chiuse anche in quel di Ceva, così come fatto sapere dal sindaco Vincenzo Bezzone, «visto il peggioramento della situazione nelle vallate». Stessa decisione anche ad Ormea, Bagnasco, Bastia Mondovì, Viola, Sale Langhe, Clavesana, Montaldo Mondovì, Priola, Pamparato e Roburent.

ALLERTA GIALLA NEVE, SCUOLE CHIUSE A MONDOVI’: IL BOLLETTINO ARPA

Non sono invece previste chiusure per neve a Cuneo, dove l’amministrazione comunale ha fatto sapere che: «gli uffici competenti di Comune, Arpa Piemonte e Prefettura stanno monitorando attentamente la situazione meteorologica, ritenendo possibile la normale apertura delle scuole nella giornata di domani (oggi ndr)».

Il bollettino Arpa ha inoltre specificato che: «E’ possibile che si verifichino lievi disagi alla circolazione, per cui si raccomanda prudenza alla guida e l’utilizzo di gomme invernali obbligatorie. Preferire i mezzi pubblici, soprattutto nelle ore di punta. Cautelativamente, partirà un intervento di salatura e sabbiatura strade dalle 17,30 di oggi (ieri ndr). Gli spartineve sono pronti ad intervenire in caso di deposito della neve sul manto stradale». La nevicata era stata ampiamente anticipata dai meteorologi negli scorsi giorni, ed è scattata dalla mattinata di ieri dopo che la pioggia si è trasformata in neve. In montagna sono previsti fino a 90 centri di accumuli.

