Allerta gialla per maltempo in Lombardia, Lazio e Liguria/ Temporali al Centro-Nord, caldo al Sud

Una nuova allerta meteo per maltempo su numerose regioni d’Italia. Tutta colpa di una perturbazione che ha già raggiunto il nord nella giornata di ieri provocando un peggioramento delle condizioni meteo e favorendo il calo termico in gran parte del Paese. Come spiega Fanpage, al Sud persisterà invece un caldo che risulta essere anomalo per questo periodo. La perturbazione di oggi provocherà piogge e temporali in gran parte delle regioni del Centro-Nord, e sarà seguita da un’altra (quella di domani, venerdì 22 settembre) che porterà maltempo sempre al Nord quindi al Centro e infine al Sud, forse chiudendo definitivamente questa lunga estate 2023 che ha stretto in una morsa le regioni del centro e del meridione.

La Protezione Civile ha così diramato un bollettino di allerta meteo di colore giallo per “Ordinaria criticità per rischio temporali”, in particolare nelle regioni Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene; Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente; Sardegna: Logudoro; Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Allerta gialla per “Ordinaria criticità per rischio idrogeologico” invece nelle regioni: Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali e Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, 21 settembre 2023, prevedono cielo molto nuvoloso al nord con piogge su tutte le regioni ad eccezione dell’Emilia Romagna. Sole e nuvole invece nel resto dell’Italia con possibili rovesci isolati in Campania, Basilicata, nord della Puglia e regioni centrali. Temperature in calo al Nord e lungo le regioni tirreniche mentre risultano essere in rialzo in Sardegna.

