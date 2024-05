Allerta meteo arancione a Milano, domani 31 maggio 2024/ Occhi puntati anche su Veneto e alta Lombardia

Dopo un inizio settimana che sembrava abbastanza stabile, non fa neanche in tempo ad arrivare il fine settimana che scatta nuovamente l’allerta meteo, anticipata da alcuni rovesci pomeridiani tra Milano e Veneto che – almeno stando alle previsioni della Protezione Civile – si estenderanno per tutta la notte, trasformandosi anche in piccoli nubifragi, temporali e violente grandinate. Prima di arrivare alle previsioni, però, vale la pena mettere mano alla mappa emanata nel pomeriggio di oggi dalla Protezione Civile, con tutti i dettagli sulle zone che saranno in allerta meteo domani – ovviamente divise tra arancione e giallo – e che vi invitiamo a tenere sott’occhio per ogni eventuale sviluppo dell’ultima ora.

Complessivamente, saranno interessate dall’arancione (tra rischio idraulico, temporalesco e idrogeologico) le aree lombarde di Milano, Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale; mentre anche in Veneto è stata estesa l’allerta meteo arancione tra Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Piave pedemontano. Il colore giallo, invece, colpirà buona parte della Lombardia, dell’Emilia-Romagna, del Veneto e del Trentino.

Insomma, il maltempo tornerà a colpire e lo farà ancora una volta nelle zone della nostra Penisola che hanno passato la maggior parte delle ultime due settimane nel pieno dell’allerta meteo: non a caso gli occhi in queste ore sono tutti puntati sul Seveso e sul Lambro che nella notte torneranno sicuramente a crescere con il rischio di esondare come già accaduto solamente lo scorso 15 di maggio. Proprio sulla Lombardia, il Triveneto e l’Emilia – riferiscono gli esperti di 3bMeteo – si abbatteranno già in serata e per tutta la notte i primi rovesci temporaleschi, accompagnati dall’ormai abituale grandine e da forti raffiche di vento.

La situazione migliorerà nel primo pomeriggio, con la perturbazione che si sposterà verso l’area del Nordest ed – in particolare – sulle Alpi, con Friuli e Veneto investite fino a sera da pioggia e grandine. Migliore la situazione tra Centro e Sud dove non si rileva alcuna allerta meteo ma solo alcuni addensamenti appenninici e qualche leggera pioggia in Campania.











