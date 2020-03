Allerta meteo arancione Calabria, Basilicata, Molise/ Maltempo: neve e temporali

Anche quella di oggi sarà una giornata all’insegna del maltempo in molte regioni del centro-sud, con conseguente allerta meteo. Un’Italia quasi spaccata in due, visto che, al nord e sulle regioni tirreniche, sembra prevalere il sereno, anche se con temperature al di sotto delle medie, mentre nelle regioni del centro, soprattutto quelle tirreniche, e al meridione, è il maltempo a farla da padrone con numerosi fenomeni anche di carattere rilevante. E così che per il terzo giorno di fila la Protezione Civile ha diramato alcune allerte di colore giallo e arancione. Per quanto riguarda queste ultime, è prevista moderata criticità per rischio idraulico in particolare in Calabria, Basilicata e Molise, con la possibilità anche di rischio temporale e di rischio idrogeologico. La Lucania sarà completamente di colore arancione, mentre per quanto riguarda la Calabria vengono segnalati in particolare il versante jonico e quello tirrenico meridionale.

ALLERTA METEO GIALLA IN MOLTE REGIONI DEL CENTRO-SUD

Lungo anche l’elenco di regioni per cui è stata diramata l’allerta di colore giallo, anche in questo caso per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Partendo dal nord, segnaliamo le Marche, l’Abruzzo, il Molise, la Basilicata, la Puglia, la Calabria (versante tirrenico settentrionale), e infine, la Sicilia, soprattutto nelle provincie di Trapani, Palermo, Messina e Catania, soprattutto lungo le coste tirreniche. Per la giornata di oggi, giovedì 26 marzo, proseguirà quindi la coda invernale che si è abbattuta sull’Italia ormai da 48 ore a questa parte, e che ha portato nevicate a bassa quota nelle Marche e in Abruzzo, regione quest’ultima dove nella giornata di ieri sono stati toccati addirittura meno 20 gradi sull’altopiano delle Cinquemiglia. In Sicilia e il Calabria prevarranno invece le piogge con possibili mareggiate, e i venti saranno intensi con raffiche fino ad 80/90 chilometri all’ora. Pioverà molto anche in Campania, seppur non fra le regioni “allerta”, e in generale su tutte le regioni adriatiche, Romagna compresa.



