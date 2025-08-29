Maltempo in Italia, allerta meteo arancione in 4 regioni secondo bollettino Protezione civile di oggi 29 agosto 2025: dove sono previsti forti temporali
DOVE SCATTA L’ALLERTA METEO OGGI TRA ARANCIONE E GIALLO
Maltempo diffuso in Italia oggi, con alcune situazioni da monitorare con attenzione in base alle informazioni raccolte dalla Protezione civile, che ha diramato allerta meteo arancione in 4 regioni e gialla in maniera diffusa. Il bollettino odierno fa il punto sulla situazione meteorologica, sgelando una bassa pressione proveniente dall’Atlantico, che in queste ore porta pioggia e temporali in particolare al nord, ma si sta spostando anche verso il centro.
Sono possibili piogge sparse o diffuse, con rovesci intensi e temporali frequenti, con grande e raffiche di volte forti e persistenti. Il livello di allerta meteo arancione, quindi con rischio medio-alto, riguarda Lombardia, maggior parte della Toscana, alcune zone di Lazio e Molise.
Invece, il rischio è moderato, da allerta gialla nel resto di Lazio e Molise, parti di Piemonte, Liguria e Marche, e tutta Campania, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Umbria e Emilia-Romagna. Questi fenomeni possono provocare criticità idrogeologiche e idrauliche, come allagamenti, frane, piene dei fiumi.
PREVISIONI METEO: PER IL MALTEMPO A BREVE SOLO UNA PAUSA
Quella che sta affrontando il nostro Paese oggi è una fase di cattivo tempo importante legata anche ai “resti” dell’ex uragano Erin. Infatti, la perturbazione è partita dal nord, si sta portando su gran parte del centro, in particolare sulle ragioni che si affacciano sul Tirreno, con le temperature in discesa verso valori normali o leggermente al di sotto della media del periodo, mentre al sud continua a far caldo, ma in serata il maltempo arriverà in Campania, dove potrebbero verificarsi fenomeni intensi, soprattutto nelle zone costiere.
Le previsioni meteo parlano di un miglioramento graduale nei prossimi giorni, entro domenica, ma i valori delle temperature saranno comunque in linea con la tendenza del periodo. Poi tornerà il maltempo, infatti nei primi giorni di settembre sarà diffuso sulla penisola, con piogge e temporali su gran parte dell’Italia, soprattutto a Nord e nelle regioni bagnate dal Mar Tirreno. La situazione dal punto di vista meteorologico resta in continua evoluzione in queste ore.