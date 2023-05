Allerta meteo arancione in Emilia Romagna/ Protezione civile: pericolo piene e frane

Allerta arancione in Emilia Romagna nella giornata di oggi, lunedì 15 maggio, per criticità idrogeologica. Particolarmente alta la soglia dell’attenzione degli esperti dalla mezzanotte di oggi a quella di domani in diverse zone dell’Emilia-Romagna: fino alla tarda sera di ieri era in vigore l’allerta rossa diramata sabato a causa delle piene previste sui corsi d’acqua. La nuova allerta è stata disposta dall’Arpae e dalla Protezione Civile. Le zone interessate sono quelle della collina bolognese e l’alta collina romagnola.

È stata inoltre emessa un’allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica sulla pianura ferrarese e romagnola e sulla pianura emiliana. Nel provvedimento si legge che si “si prevedono piene sui corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione dovute alle precipitazioni in progressivo esaurimento. Nelle aree collinari del settore centro-orientale interessate dalle intense precipitazioni dei giorni scorsi, saranno ancora possibili fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Dalla sera-notte di lunedì si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio sul settore orientale della regione”.

Allerta meteo arancione in Emilia Romagna:

Nell’allerta meteo emessa dall’Arpa e della Protezione Civile vengono sottolineate anche “le criticità idrauliche della pianura ferrarese e idrogeologica nell’Appennino centro-orientale sono legate alle numerose vulnerabilità ancora in atto sul territorio”. Come spiega Tgcom24, il flusso di maltempo è stato innescato dall’area depressionaria con centro d’azione posizionato tra Francia e Sardegna. Presente anche un flusso di correnti sud-occidentali caldo-umide in risalita dal Nord-Africa verso i Balcani, che stanno determinando un peggioramento delle condizioni meteo su parte dell’Italia.

Il maltempo non sarà solo sull’Emilia Romagna, dove la Protezione Civile parla di allerta arancione. Infatti anche in Veneto, Lombardia, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise e Umbria, è stata diramata un’allerta gialla. In Emilia, però, gli esperti parlano di particolare attenzione da prestare agli argini dei fiumi e ai torrenti, ingrossati per le forti piogge. Occhio anche ai terreni a rischio frana indeboliti dalle precipitazioni.











