Allerta meteo arancione in Liguria/ Temporali e piogge, a Genova scuole aperte ma…

Si apre con un’allerta meteo arancione in Liguria la nuova settimana, che parte non nel migliore dei modi sul piano delle previsioni meteorologiche. Come spiega Il Secolo XIX, infatti, le condizioni sono peggiorata già dalla scorsa notte e questo ha portato l’Arpal a emanare un’allerta meteo per piogge diffuse e temporali, inizialmente “gialla” per poi diventare “arancione” su Centro e Levante da questa mattina. L’allerta maltempo ha ovviamene portato molti comuni a optare per la chiusura delle scuole in questo lunedì di maltempo anche se fino all’ultimo Genova non aveva ancora deciso sul da farsi. Molti invece i comuni della provincia – Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Savignone, Ronco Scrivia, Valbrevenna, Vobbia, Cogoleto, Arenzano, Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Montoggio, Sant’Olcese, Serra Riccò, Sori, Bogliasco, Pieve Ligure, Torriglia, Bargagli, Cogoleto, Davagna – nei quali si è deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Di contro, nel capoluogo le scuole restano aperte: a dispetto di quanto accaduto con la precedente allerta, infatti, dal Comune non è giunta alcuna comunicazione rispetto alla giornata odierna ed il numero che solitamente è attivo in situazioni di emergenza come queste legate al maltempo, fino alle 7.30 del mattino risultava inattivo.

ALLERTA METEO ARANCIONE IN LIGURIA: LE PREVISIONI

La situazione di maltempo in Liguria ha tuttavia spinto altre zone a correre ai ripari in seguito all’allarta arancione che dovrebbe perdurare nella prima parte del giorno, soprattutto nella parte del Centro. Nel dettaglio, secondo le previsioni di questo lunedì, nel Ponente l’allerta sarà gialla fino alle 20.00 mentre al Centro sarà arancione dalle 7 alle 17 e successivamente gialla fino alle 23.59. Nel Levante, infine, allerta gialla fino alle 12 e arancione fino alle 17, poi nuovamente gialla fino alla fine della giornata. Proprio nel Levante e in provincia di Savona si è così deciso di optare per la chiusura delle scuole. In merito alle previsioni meteo di IVG.it, il tempo resterà perturbato per l’intera giornata con precipitazioni sparse sin dal mattino soprattutto nel centro-est. Lungo la costa i rovesci avranno intensità maggiore. Nel pomeriggio lieve attenuazione delle piogge sulla costa di ponente e in seguito anche sul resto della regione. Non si escludono possibili allagamenti ma anche frane e smottamenti nelle zone più interne soprattutto nel centro-Levante. Le temperature saranno stazionarie o in lieve calo ma comprese tra i 14 e i 20 gradi sulla costa e tra i 7 e i 17 all’interno.



