Allerta meteo arancione in Lombardia, gialla in altre 10 Regioni/ Maltempo, temporali e neve

E’ un weekend di maltempo quello che stiamo vivendo in queste ore. La protezione civile ha diramato un’allerta di colore arancione per la Lombardia, ma anche gialla su altre regioni, precisamente su alcuni settori di Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Umbria, nonché sulle intere regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e infine gran parte della Sardegna. Per quanto riguarda la Lombardia, invece, l’allerta è stata diramata per rischio idrogeologico alla luce delle piogge che si sono abbattute sul territorio fin dalle prime ore di ieri, venerdì 9 febbraio 2024.

Violenta ondata di maltempo in particolare in Valtellina e Valchiavenna, con pioggia abbondante a fondovalle ma anche fitte nevicate sopra i 1.500 metri. Sulle strade di montagna si segnalano quindi difficoltà nella circolazione, mentre alle quote più basse la polizia stradale del comando provincia di Sondrio raccomanda la massima produzione per via della formazione di pozze d’acqua. Chiusi diversi passi alpini per l’enorme quantità di neve, mentre altri sono transitabili solamente con le catene già montate.

ALLERTA METEO ARANCIONE IN LOMBARDIA, GIALLA IN ALTRE 11 REGIONI: ALLAGAMENTI IN CAMPANIA

Per quanto riguarda le previsioni meteo delle prossime ore, attese possibili grandinate e raffiche di vento di burrasca, ma anche mareggiate, lungo le zone costiere. In Campania la protezione civile segnala alti rischi idrogeologici, e si registrano già allagamenti e innalzamenti dei corsi d’acqua, con annesse anche cadute di massi e frane. RaiNews segnala anche la chiusura di un tratto della Cassia in quel di Livorno, un blocco precauzionale visto l’innalzarsi del livello del fiume Ugione

Infine a Venezia è entrato in azione il Mose per salvaguardare il centro storico da un’alta marea che dovrebbe toccare i 110 centimetri. In città comunque il livello dell’acqua non dovrebbe superare gli 85 centimetri. Purtroppo le previsioni per Venezia non promettono nulla di buono visto che anche per i prossimi giorni sono attesi picchi di marea, almeno fino a martedì 13 febbraio.

