Nella giornata di oggi – domenica 9 febbraio 2025 – buona parte della Sicilia è stata coinvolta in un’allerta meteo arancione che ha causato non pochi disagi alla popolazione locale, mentre il resto dell’isola è rimasto all’interno di un’allerta di colore giallo nella quale – pur con una fastidiosa pioggia – non sembra che si siamo registrati grossi fastidi: la buona notizia – dalle quale vale la pena partire, anche se ci torneremo poi nel dettaglio più avanti in questo articolo – è che stando alle attuale informazioni l’allerta meteo arancione di oggi è stata ritirata per la giornata di domani, in cui solamente cinque delle nove aree territoriali siciliane saranno di colore giallo.

Prima di arrivare a domani, vale la pena soffermarci ancora un attimo sull’allerta meteo arancione di oggi che fin dalle prima luci dell’alba aveva spinto il primo cittadino di Agrigento a suggerire alla popolazione di evitare il più possibile le attività all’aperto (specialmente nei parchi o nelle aree vicine ai corsi d’acqua); mentre nel corso della giornata a causa delle forti piogge erano stati soppressi in via emergenziale alcuni treni: in particolare si tratta delle linee da Catania a Caltagirone, da Palermo a Caltanissetta, da Xirbi a Dittaino e da Marsala a Piraineto; mentre anche i convogli R 28815, R 21852, R 21865 sono stati temporaneamente interrotti.

Revocata per domani l’allerta meteo arancione in Sicilia: cosa dicono il bollettino della Protezione Civile e le previsioni meteo

Insomma, una giornata di allerta meteo arancione per nulla semplice per la Sicilia, ma al contempo sembra anche che la situazione stia progressivamente migliorando in vista di un lunedì 10 febbraio 2025 nel quale tornerà – almeno, in alcune aree – anche a splendere il sole sull’isola: secondo gli esperti de ilMeteo.it – infatti – solamente tra Catania e Siracusa ci saranno ancora delle deboli precipitazioni; e mentre tra Caltanissetta, Enna, Messina e Ragusa il cielo resterà per lo più coperto da delle minacciose nuvole, ad Agrigento, Palermo e Trapani il cielo sarà leggermente più limpido con temperature che raggiungeranno anche i 15 gradi massima.

Proprio in virtù di questo quadro meteorologico – che probabilmente permetterà ai treni di tornare a circolare -, la Protezione Civile ha deciso di rivedere l’allerta meteo arancione di oggi passandola al giallo: ad essere coinvolte – si legge nel bollettino – saranno soprattutto le aree Sud e Nord Orientali, il versante ionico e quello tirrenico, le Isole Eolie, lo Stretto di Sicilia e il bacino del Simeto che coprono grosso modo le aree comunali di Enna, Messina, Catania, Ragusa e Siracusa.