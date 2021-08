Allerta meteo arancione in Veneto per maltempo/ Gialla in Lombardia e Piemonte

Anche quella di oggi, sabato 7 agosto 2021, sarà una giornata di allerta meteo per varie regioni d’Italia. Come sempre la Protezione Civile ha diramato il bollettino relativo a quello che accadrà in queste ore, e consultabile sul sito dello stesso dipartimento, www.protezionecivile.gov.it. Ancora una volta le principali regioni coinvolte saranno quelle del nord, a cominciare da Valle D’Aosta dal Veneto e dai settori settentrionali di Piemonte e Lombardia, dove sono attese precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale.

L’allerta riguarda la mattinata di oggi, e i fenomeni, come fa sapere ancora la Protezione civile, saranno accompagnati da “rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”. Nel dettaglio, in base a quanto potrà accadere, l’allerta diramata è stata di colore arancione per rischio idraulico su parte della regione Veneto, mentre allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta.

ALLERTA METEO: ITALIA SPACCATA IN DUE FRA CALDO E ESTATE “AUTUNNALE”

Quella di oggi sarà quindi un’altra giornata di maltempo per il nord Italia, così come confermato anche da Meteo.it, che sottolinea la coda di un’altra perturbazione atlantica, la numero tre del mese di agosto, e che porterà rovesci e precipitazioni fino alla giornata di domani, domenica 8 agosto. L’instabilità dovrebbe comunque essere agli sgoccioli visto che a partire dalla prossima settimana il bel tempo dovrebbe rifare capolino al nord, con il ritorno dell’alfa e del caldo soprattutto dalla metà dei prossimi sette giorni.

Italia che si conferma quindi spaccata in due, visto che, se le regioni a settentrione stanno vivendo in questo periodo un’estate quasi autunnale, al sud invece le temperature sfiorano i 40 gradi se non addirittura li superano, come ad esempio sulle isole maggiori Sardegna e Sicilia. Caldo anche in Emilia Romagna, con punte massime di 34/35 gradi, l’unica delle regioni a nord di fatto esclusa dal maltempo, così come nel resto delle regioni centrali.



