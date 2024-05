Allerta meteo arancione Lombardia/ Maltempo Milano: esondati Lambro e Seveso. Previsioni del 16 maggio 2024

ALLERTA METEO E MALTEMPO NEL NORD ITALIA: IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE E LE PREVISIONI DI DOMANI

Sono ore difficili per il maltempo a Milano e in Lombardia con la confermata allerta meteo che viene estesa da mercoledì 15 maggio fino almeno a giovedì 16 maggio 2024: i temporali e nubifragi che si sono abbattuti dalla scorsa notte hanno creato disagi non da poco specie nelle aree dove i fiumi Lambro e Seveso sono esondati, nonostante l’intervento delle vasche di laminazione. Nel bollettino meteo della Protezione Civile diffuso il pomeriggio di mercoledì viene confermata l’allerta arancione sulla Lombardia, in particolare sul nodo idraulico di Milano: l’allarme critico viene poi esteso anche alle Prealpi e ai laghi di Varese e Como fino almeno alla giornata di giovedì.

Nel bollettino di allerta meteo della Protezione Civile vengono indicate le prossime 24 ore come critiche anche per Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Marche: in tutte questi scenari però viene stilata un’allerta gialla, dunque con rischio meno critico rispetto a Lombardia e Provincia di Milano: in particolare ad essere interessate dal passaggio del maltempo tra oggi e domani saranno le pianure di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Parma e Piacenza, così come le aree collinari dell’Emilia e le aree «Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone» in Veneto.

Per quanto riguarda le previsioni del meteo di domani giovedì 16 maggio 2024 il centro “Meteo.it” vede ancora la presenza di forte maltempo a Milano con una lieve schiarita al mattino prima di nubifragi e temporali previsti per il tardo pomeriggio/sera. «Le regioni centro-meridionali, invece, saranno coinvolte solo marginalmente, con pochi fenomeni lungo l’Appennino e nei settori più settentrionali del Centro, in particolare sulla Toscana», svelano le previsioni di Meteo.it, con temperatura in Sicilia addirittura verso la soglia dei 30 gradi. Il maltempo si attenuerà poi da venerdì e lungo tutto il weekend grazie all’arrivo dell’alta pressione da est: rimarranno episodi di instabilità al Nord con isolate piogge in Lombardia, Piemonte e lungo le Alpi.

MALTEMPO MILANO, ESONDATI LAMBRO E SEVESO: ALLERTA METEO ECCO COSA SUCCEDE NELLE PROSSIME 24 ORE

Dopo un’allerta meteo rilanciata nelle scorse ore, il maltempo è purtroppo stato confermato nel centro della Lombardia colpendo soprattutto l’area di Milano: l’allerta arancione ha visto nel giro di poche ore tra la notte di martedì e la giornata di mercoledì 15 maggio l’allagamento delle aree prossimo ai quartieri di Niguarda, Isola e Ponte Lambro. Deviati i mezzi Atm, specie tram e bus, von la zona tra Viale Fulvio Testi e Viale Zara la più colpita per la presenza del Seveso interrato: dopo l’esondazione del Lambro infatti al mattino anche l’altro fiume milanese è uscito dagli argini, con chiusure al traffico incorse tra Ca’ Granda, Bicocca e Isola.

Alcune zone dei quartieri erano già stati evacuati visto la presenza di un livello d’acqua considerato troppo pericoloso per mezzi e cittadini: da Milano a Monza, la chiusura di strade, scuole di quartieri e parchi si è resa necessaria con il proseguire della giornata, arrivando nel pomeriggio alla chiusura del Parco di Monza per l’esondazione in più tratti. «Alle 6.30 è entrata in funzione la vasca di laminazione del fiume Seveso per i quartieri di Niguarda, Pratocentario e Isola», spiega all’ANSA l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, «Ancora una volta quest’opera fondamentale è entrata in funzione e protegge la nostra città». L’intervento della vasca non è bastata a limitare appieno l’esondazione del Sevesto, con danni e conseguenze per fortuna comunque limitate rispetto al passato. Il caos del traffico per il maltempo non è visibile solo sulle strade cittadine e le statali in periferia: nel tardo pomeriggio di oggi l’Autostrada A4 fra Brescia e Monza in direzione Milano è stata chiusa al traffico per allagamenti e pericolo sul fondo stradale.











