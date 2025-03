Non si arresta ancora la violenta ondata di maltempo che da un paio di giorni sta interessando l’area Centro-Nord del nostro paese – in particolare tra Toscana ed Emilia Romagna – tanto che la Protezione Civile ha diramato un’altra allerta meteo per la giornata di oggi, domenica 16 marzo 2025, che fortunatamente è passata dal rosso degli ultimi giorni ad un più ottimistico arancione; il tutto mentre si fanno ancora i conti con i danni, gli allagamenti e le evacuazioni che ieri si sono verificate proprio a causa dell’allerta meteo e dell’enorme quantità di pioggia che si è abbattuta – grosso modo – su tutta la fascia tra Pisa e Ravenna.

Partendo dal principio – prima di arrivare all’allerta meteo arancione di oggi e alle previsioni per le prossime ore -, è bene precisare fin da subito che attualmente il livello dell’Arno sembra essere rientrato nei parametri di sicurezza, così come anche in Emilia la pressione sugli argini (che ovviamente restano sotto stretta osservazione) sembra essere diminuita: complessivamente sono 15 le famiglie evacuate nei giorni scorsi e ad ora sono ancora numerose le strade e i sottopassaggi che restano chiusi per drenare l’acqua e rimuovere le auto rimaste bloccate nel fango.

Allerta meteo arancione oggi, 16 marzo 2025: tra pioggia e sole, le previsioni per le prossime ore

Venendo a noi, secondo il bollettino della Protezione Civile per tutta la giornata di oggi sarà ancora attiva un’allerta meteo arancione su vaste aree della Toscana e dell’Emilia Romagna: in particolare, sul fronte toscano si parla delle zone tra Valdarno inferiore, la Costa dell’Arno, Bisenzio e Ombrone; mentre sul versante emiliano restano osservate speciali le zone tra la Pianura modenese e quella bolognese; il tutto comunque fermo restando che la quasi totalità del resto dell’Emilia resta in allerta gialla unitamente ad altre aree di Toscana, Veneto, Abruzzo, Molise, Umbria, Lazio, Lombardia e Veneto.

Al di là dell’allerta meteo arancione, stando alle previsioni del tempo – ed in particolare a quelle degli esperti di ilMeteo.it – la giornata di oggi sembra segnare la fine delle criticità che si sono verificate negli ultimi giorni: qualche lieve pioggia potrebbe ancora verificarsi tra Toscana ed Emilia, così come anche l’arco Alpino e quello prealpino, ma si tratterà di precipitazioni – appunto – tendenzialmente di lieve intensità; mentre sul resto della Penisola sarà il bel tempo – talvolta intervallato da nuvole sparse – a fare da padrone.