Oggi, domenica 16 novembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore arancione: occhi puntati sulla Liguria e l'Emilia

Dopo una giornata di sabato già particolarmente grave dal punto di vista meteorologico, oggi – domenica 16 novembre 2025 – secondo la Protezione Civile saranno ancora maggiori le criticità sul territorio ligure, con una nuova allerta meteo diramata ieri pomeriggio che ha aumentato il livello di rischio dall’ordinario di colore giallo al moderato di colore arancione; mentre sono complessivamente quattro le regioni sotto stretta osservazione.

Allerta meteo oggi, 15 novembre 2025/ Occhi puntati sulla Liguria: allegamenti tra Genova e Imperia

Prima di arrivare a quanto accaduto ieri in Liguria – e soprattutto a Genova e Imperia – è bene dire che secondo il nuovo bollettino della Protezione Civile oggi l’allerta meteo riguarderà soprattutto l’intero territorio ligure e le aree montante e collinari centrali e piacentino-parmensi, ma anche l’alta collina tra Piacenza e Parma, ovviamente in Emilia-Romagna: queste, infatti, sono le aree individuate con il colore arancione, in cui è atteso il maggiore impatto del maltempo.

Previsioni meteo, neve a bassa quota al Nord?/ Improvvisa irruzione dell'inverno, cosa può succedere

Non solo, perché nel frattempo – ovviamente sempre secondo la Protezione Civile – l’allerta meteo riguarderà (oltre che ovviamente l’intera Liguria) anche alcuni aree della Toscana, altre dell’Emilia rispetto a quelle che abbiamo elencato prima (soprattutto settentrionali) e le zone della Valcamonica, dei laghi prealpini e delle Orbie in Lombardia: in questi casi l’allerta meteo, però, sarà solamente di colore giallo, con precipitazioni attese meno intense.

Come comportarsi durante l’allerta meteo arancione: il decalogo diramato dal comune di Genova per evitare i rischi

Insomma, dopo un lungo periodo in cui abbiamo visto quasi sempre esclusivamente il colore giallo nei bollettini dell’allerta meteo, si torna a parlare di arancione con un segnale che indica – purtroppo – l’apertura della stagione più complessa per il nostro territorio: secondo le previsioni degli esperti de ilMeteo.it, peraltro, la prossima settimana sarà all’insegna del maltempo soprattutto nell’area del Centro-Sud; mentre al Nord le temperature scenderanno di parecchio, con le prime nevicate attese tra le Alpi e – addirittura – le colline.

Estate di San Martino in arrivo/ Previsioni meteo: temperature sopra la media di 10 gradi e clima sereno

D’altra parte, restando su oggi è bene ricordare che in virtù dell’allerta meteo arancione – e anche dei danni che si sono registrati ieri tra frane a Genova e allagamenti in buona parte delle città colpite dal maltempo, inclusa Imperia – il comune genovese ha diramato un decalogo comportamentale: ovvio il consiglio di evitare qualsiasi spostamento non sia strettamente necessario, soprattutto se si deve transitare sui ponti, nei sottopassi o nei pressi dei corsi d’acqua.

Similmente, per limitare i rischi durante l’allerta meteo arancione è bene evitare di stare in case, stanze o garage sul livello della strada o seminterrati, chiedendo – se necessario – ospitalità temporanea ai vicini o ai parenti, così come sarebbe bene evitare l’uso degli ascensori qualora sia possibile; mentre il consiglio principale, comunque, resta quello di restare costantemente aggiornati sull’evoluzione dell’allerta meteo usando il sito della Protezione Civile (ovvero questo), i canali informativi comunali e i telegiornali locali.