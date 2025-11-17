Diramata per oggi e domani un'allerta meteo arancione in Friuli: i bollettini della Protezione civile e le previsioni per i prossimi giorni

È una situazione ancora complicata – soprattutto per il già martoriato territorio goriziano, in Friuli-Venezia Giulia – quella che emerge dal bollettino di oggi e domani sull’allerta meteo, sempre curato dalla Protezione Civile che quotidianamente elenca i rischi legati al maltempo per il nostro bel territorio: una giornata e serata, insomma, all’insegna del maltempo per l’area goriziana, ma con l’allerta meteo che oggi si estende anche ad altre tre regioni, tutte settentrionali.

Partendo, però, da quella che è la maggiore criticità che emerge dal bollettino sull’allerta meteo, non possiamo che soffermarci proprio sull’area del Friuli-Venezia Giulia: infatti, nella zona del bacino dell’Isonzo e delle pianure di Udine e Gorizia è stata emessa un’allerta di tipo moderato, ovvero di colore arancione; mentre nelle confinante zona del bacino montano dei fiumi Tagliamento e Torre, il rischio sarà di tipo ordinario, associato al colore giallo.

Come anticipavamo poco fa, però, l’allerta meteo di oggi – sempre, fortunatamente, solo di colore giallo – riguarderà anche altre tre regioni: in particolare di tratta della quasi totalità dell’Emilia-Romagna (a esclusione soprattutto dell’area costiera adriatica), di diverse aree settentrionali della Toscana (grosso modo da Livorno in su) e delle aree centrali e nordoccidentali della Lombardia (tra le prealpi del Lario e l’alta pianura orientale).

Durerà anche domani l’allerta meteo arancione in Friuli-Venezia Giulia: i dettagli sul bollettino della Protezione civile

Insomma, dopo una nottata già particolarmente tragica per il goriziano – con due edifici crollati a causa di una frana, il fiume Torre esondato e numerose strade interrotte e allagate – a guardare il bollettino sull’allerta meteo sembra aprirsi l’attesa per un’altra nottata particolarmente complessa: a confermarlo, peraltro, ci sono anche le previsioni degli esperti de ilMeteo.it secondo le quali sarà necessario attendere almeno fino a mercoledì per vedere attenuati i fenomeni piovosi sul territorio friulano.

Una seconda conferma, d’altra parte, arriva anche dalle stesse previsioni della Protezione civile al centro del bollettino dell’allerta meteo di domani – ovviamente martedì 18 novembre – che confermano ancora una volta l’arancione nell’area tra Gorizia e Udine; mentre domani oltre alle criticità ordinarie tra Toscana ed Emilia-Romagna, vediamo comparire nel bollettino anche l’Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Lazio, il Molise, la Puglia e la Sicilia, con il maltempo – insomma – diffuso su buona parte della penisola.