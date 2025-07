Per questo mercoledì 16 luglio 2025, è prevista una nuova allerta meteo per il caldo, visto che le temperature si sono decisamente rialzate rispetto pochi giorni fa e sulla nostra penisola è giunta una nuova ondata di calore causata dal solito anticiclone africano, il nemico numero uno di chi non ama caldo e afa. E così che oggi saranno ben 16 le città del nostro Paese che riceveranno un bollino, anche se tutte di colore arancione e giallo, quindi non la situazione più grave che è quella del rosso.

Allerta caldo, 12 città con bollino arancione e giallo/ Temperature in aumento al centrosud, 35-36 gradi

Le colonnine di mercurio segneranno temperature oltre la media in numerose città, da nord a sud, comprese le isole, a cominciare da Pescara e Perugia, le uniche due città che oggi avranno un bollino arancione (Perugia lo aveva anche ieri). Le altre 14 città che invece sono state bollinate in giallo, quindi il livello minimo di allerta per il calore, sono Brescia, Milano e Torino al nord, quindi Ancona, Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo al centro, e infine, Campobasso, Catania e Messina al sud. Una nuova ondata di caldo diffusa in tutto lo stivale ma per il momento non possiamo parlare di situazioni di caldo estremo, così come avvenuto lo scorso mese di giugno.

Allerta meteo oggi, 14 luglio 2025: a rischio la Toscana/ Le previsioni per i prossimi giorni

ALLERTA METEO CALDO, I CONSIGLI PER LE ONDATE DI CALORE

Il ministero della salute nel frattempo ha ribadito le principali regole di comportamento, per evitare colpi di calore, soprattutto se si è anziani, fragili o bambini, a cominciare dal consiglio più scontato, quello di non uscire di casa – se possibile – nelle ore più calde del giorno che significa dalle 12:00 alle 16:00 ma meglio ancora se si allarga la forbice dalle 11:00 alle 18:00. Se si può stare in casa bisogna cercare di rendere l’ambiente più fresco attraverso condizionatori, ventilatori ma anche delle tende, cercando di tenere chiuse finestre e persiane nel momento del giorno di massimo calore.

Allerta meteo oggi, 13 luglio 2025/ Frane in Veneto e disagi in Toscana per i forti temporali

Fondamentale idratarsi in continuità, non soltanto con acqua (no ghiacciata e no bevande zuccherate) ma anche con frutta di stagione e verdura. In generale si consigliano pasti leggeri e nel contempo di evitare alcol e bevande con caffeina. Fondamentale cercare di vestire con indumenti leggeri e prodotti con fibre naturali che fanno meglio traspirare il corpo, evitando così una situazione di oppressione, mentre chi deve prendere l’auto, è bene che abbassi tutti i finestrini e accenda l’aria condizionata pochi minuti prima di mettersi al volante se la vettura è rimasta a lungo parcheggiata al sole. Infine si ricorda a chi svolge attività fisica di farlo il mattino o la sera, e di affiancare persone a rischio come anziani e bambini, fornendo loro assistenza.



ALLERTA METEO CALDO, LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Ma quali saranno le previsioni meteo per le prossime ore? Come accennato sopra a causa del ritorno dell’alta pressione e della conseguente allerta meteo per il caldo, le temperature torneranno sopra i 35 gradi in alcune particolari situazioni, soprattutto al centro sud. Al nord, infatti, si potrà godere di ancora fresco, in particolare nella giornata di domani, giovedì 17 luglio 2025, complice l’arrivo di correnti di aria più fresca provenienti dall’oceano Atlantico. Una situazione di stand by che dovrebbe comunque stabilizzarsi nel weekend, quando su tutta l’Italia risalirà l’alta pressione, riportando il grande caldo.

Oggi possibili dei temporali in particolare in Calabria, ma anche sulle montagne, leggasi Alpi e Appennini, mentre sul resto del Paese non sono previsti particolari fenomeni. Le temperature sono in aumento, soprattutto in Abruzzo e nell’Umbria, le due regioni più calde delle prossime ore. Nella notte possibile piogge al nord est e in Emilia Romagna, mentre nel resto del Paese le temperature cresceranno ulteriormente: da venerdì 18 luglio il cambio radicale con l’arrivo deciso dell’alta pressione, con valori sopra le medie del periodo.