Nuova allerta meteo per il caldo nella giornata di oggi: secondo il Ministero della Salute sono due le città da bollino giallo e domani torneranno le piogge

Sembra essere passata la fase di estremo caldo che da diversi giorni a questa parte sta interessando il nostro bel paese e – in particolare – il Sud della penisola, con la giornata di oggi che sembra essere interessata solamente da una doppia allerta meteo diramata dal Ministero della Salute che sarà “solamente” di colore giallo; mentre al contempo le previsioni sembrano confermare che nelle prossime ore – forse già da domani, ma ci torneremo – il maltempo dovrebbe tornare a sferzare la nostra penisola.

Partendo dall’allerta meteo per il caldo, secondo il bollettino diramato dal Ministero della Salute – e vi invitiamo, come sempre, a consultarlo cliccando su queste stesse parole – nella giornata di oggi è previsto solamente un rischio giallo di primo livello per la città di Bolzano e Catania: si tratta, di fatto, di una pre-allerta che invita a prestare attenzione soprattutto nelle ore più calde della giornata e che lascia presagire che nei giorni successivi la situazione potrebbe ulteriormente degenerare.

Secondo le previsioni degli esperti di meteo.it, questa domenica 27 luglio 2025 – infatti – dovrebbe regalarci temperature coerenti con la stagione estiva, ma non eccessivamente elevate: al Nord, per esempio, tra Milano e Torino le massime dovrebbero essere tra i 29 e i 30 gradi, identiche a quelle previste anche al Centro per la città di Roma; mentre saranno Bologna e Palermo a toccare massime più elevate, rispettivamente di 31 e 32 gradi.

Le previsioni meteo per le prossime ore: dopo il caldo, forse martedì torneremo in allerta meteo per i temporali

Insomma, una giornata – quella odierna – piuttosto tranquilla dal punto di vista del caldo e che aprirà a una settimana che, sempre secondo gli esperti di meteo.it, dovrebbe portare una generale rinfrescata su tutto il territorio, sancendo la fine della terza ondata di calore della stagione: già da domani – lunedì 28 luglio – potremmo aspettarci una nuova perturbazione fatta di piogge, temporali e temperature più miti inferiori anche di 10 gradi rispetto a quelle degli ultimi giorni; specialmente al Nord e al Centro-Nord della penisola.

Da martedì, invece, la perturbazione dovrebbe spostarsi anche sulle coste adriatiche e – a tratti – sulle regioni meridionali e non possiamo escludere che proprio in quelle ore torneremo a parlarvi di una possibile allerta meteo diramata dalla Protezione Civile; mentre da mercoledì – fermo restando che qui non si parla più di previsioni, ma di osservazioni che devono essere ancora confermate – le temperature torneranno a crescere e il sole sarà nuovamente predominante sulla nostra penisola.