Allerta meteo Campania, scuole chiuse Napoli 22 dicembre/ Maltempo, ecco quali Comuni

DOMANI 22 NOVEMBRE ALLERTA METEO CAMPANIA E ALTRE REGIONI A RISCHIO

Si stringe la morsa del maltempo sul Centro-Sud in vista della giornata di domani 22 martedì 22 novembre 2022: il bollettino delle previsioni della Protezione Civile registra allerta meteo “rossa” su Abruzzo e Sardegna mentre è allerta “arancione” per Campania, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Veneto e Friuli; solo “gialla” l’allerta nelle restanti 14 Regioni. Precipitazioni, mareggiate e possibili disagi/danni tanto per il forte vento quanto per le condizioni idrogeologiche del terreno: in particolare, l’area della Campania interessata maggiormente dall’allerta di 24 ore stilata per domani prende dentro le seguenti zone: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana.

Allerta maltempo in tutta Italia/ Occhi puntati sud tra trombe d'aria e bombe d'acqua

La nuova ondata di maltempo prende forza dal “ciclone Poppea” di passaggio nel nostro Paese in questi giorni: «Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che fa seguito ed estende quello diffuso ieri. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento», si legge nel bollettino di allerta della Protezione Civile.

PREVISIONI METEO/ Anticicloni in ritirata e "autostrada" del freddo: ecco cosa aspettarci

ALLERTA METEO CAMPANIA E NAPOLI: SCUOLE CHIUSE DOMANI, ECCO DOVE

Come già avvenuto anche nel recente passato, l’innalzamento del grado di allerta meteo per la Campania produce come primo effetto immediato la disposizione delle scuole chiuse in gran parte dei territori colpiti dal maltempo. «In conseguenza dell’avviso di Allerta arancione diramato per l’intera giornata di martedì 22 novembre che sarà caratterizzata da venti molto forti, piogge e locali temporali, anche di forte intensità, nella giornata di domani resteranno chiuse le scuole, i parchi ed i cimiteri cittadini», spiega il Comune di Napoli in una nota che anticipa l’ordinanza di chiusura delle scuole per domani 22 novembre 2022. Oltre alle scuole chiuse, ai parchi e ai cimiter, domani verranno chiusi al pubblico anche Castel dell’Ovo ed il Maschio Angioino.

Estate infinita/ "Animali rischiano di non avere forza in primavera". E le piante...

Non solo Napoli però avrà domani disagi per scuole chiuse sul territorio: coinvolti anche grande parte dei comuni del vesuviano, in particolare San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Somma Vesuviana, Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia e Sant’Anastasia in provincia di Napoli. Chiuse anche le scuole di Ischia e Procida, le due isole al largo del Golfo di Napoli. Spostandosi di provincia non cambia il dispositivo di legge per la giornata di domani: chiuse le scuole di Salerno e in gran parte della provincia, compresi i comuni di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte, Siano, Sarno, Cava de’ Tirreni, Mercato San Severino, Vietri Sul Mare, Vallo della Lucania, Santa Marina, Sessa Cilento, Sala Consilina, Eboli, Battipaglia, Montecorvino Rovella, Buonabitacolo, Agropoli, Sapri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA