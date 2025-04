La Regione Lazio ha diffuso un’allerta meteo domani di livello moderato per rischio idrogeologico e idraulico, che sarà valida dalla mattina di lunedì 14 aprile fino alle successive 24-36 ore.

Secondo il Centro Funzionale Regionale, precipitazioni diffuse – con rovesci e temporali isolati – si verificheranno soprattutto la seconda parte della giornata, coinvolgendo specialmente le aree costiere e le zone interne appenniniche.

Allerta meteo oggi, 13 aprile 2025/ Gialla in Umbria, piogge intense e rischio allagamenti

Stando all’allerta meteo domani, i quantitativi di pioggia previsti raggiungeranno picchi moderati, con accumuli locali fino a 40-50 mm, capaci di saturare terreni già particolarmente fragili a causa delle piogge recenti.

Le province più esposte includono Roma, Frosinone e Latina, dove i corsi d’acqua minori potrebbero superare il livello di guardia, soprattutto nelle valli del Sacco e del Liri.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, piccolo aereo si schianta nella campagna di Copake (13 aprile 2025)

L’allerta meteo domani, inoltre, preannuncia venti sostenuti fino a 50 km/h, con raffiche che potrebbero causare la caduta di rami o alberi in contesti urbani e rurali. La Protezione Civile – pertanto -invita a prestare particolare attenzione a possibili allagamenti in zone depresse, sottopassi e aree con reti di drenaggio insufficienti, come alcuni quartieri della Capitale già vulnerabili in passato.

Allerta meteo domani: consigli pratici e aree a rischio

L’allerta meteo domani richiederà prudenza soprattutto nelle zone vicine a fiumi, canali e argini, dove il transito è sconsigliato onde evitare rischi legati a improvvisi rigonfiamenti delle acque; si raccomanda, inoltre, di non avventurarsi in strade allagate – nemmeno con veicoli – e di mettere al sicuro oggetti esterni come vasi o attrezzi che potrebbero essere trascinati dal vento.

Bollettino polline e qualità dell’aria oggi, 12 aprile 2025/ Betulla in Emilia, Toscana-Campania PM10 basso

Suggeriamo di seguire gli aggiornamenti ufficiali sull’allerta meteo domani attraverso i canali istituzionali, come il sito della Regione Lazio o l’app dedicata, per ricevere informazioni in tempo reale.

Per quanto riguarda le scuole – salvo nuove comunicazioni – queste rimarranno regolarmente aperte, ma i sindaci potranno attivare misure d’emergenza in base all’evolversi della situazione, mentre i volontari della Protezione Civile sono già al lavoro per valutare la stabilità degli argini e delle reti idrauliche più vulnerabili.

A chi risiede in aree rurali o vicino a pendii instabili, consigliamo di segnalare possibili smottamenti al numero verde regionale 800.276570.