Situazione di allerta meteo con bomba d’acqua in diverse regioni d’Italia, soprattutto al centro della nostra penisola. Come già anticipato dalla protezione civile e dalle previsioni meteo, per la giornata di oggi, 14 febbraio 2025, era attesa una situazione delicata, con piogge e temporali che non si sono fatte attendere. Criticità in particolare all’isola d’Elba, dove si è verificato un allagamento che ha interessato in particolare Portoferraio, la cittadina più principale dell’isola toscana in provincia di Livorno. Le piogge violente hanno obbligato le autorità ad intervenire, portando all’evacuazione di una ottantine di persone, liberate sia dalle proprie case ma anche dalle auto intrappolate nelle acque e nel fango.

Allerta meteo oggi, 14 febbraio 2025/ Gialla per 7 regioni, dalla Toscana all'Emilia Romagna

Interventi dei vigili del fuoco a non finire in zona, con i sommozzatori arrivati da Livorno, e nel contempo è stata anche evacuata una scuola di danza, dove vi erano nove studenti più tre docenti. Allerta meteo e bomba d’acqua anche nella vicina Toscana, dove si sono verificati degli allagamenti in Maremma, in particolare nelle province di Lucca, Pistoia, Firenze, Prato e Pisa. Non sono mancate le frane, nella zona dell’Argentiario, e una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta sulla provincia di Grosseto, con 40 millimetri di pioggia caduti nel giro di mezz’ora, con la conseguente esondazione di alcuni corsi d’acqua locali e l’allagamento delle strade circostanti.

Allerta meteo oggi, 13 febbraio 2025/ Toscana arancione, gialla nel Lazio e in altre 3 regioni

ALLERTA METEO E BOMBA D’ACQUA: COSA STA SUCCEDENDO AD ORBETELLO

Ad Orbetello una donna è stata salvata mentre era rimasta bloccata in auto, complice la pioggia caduta copiosa, circa 210 millimetri, nelle ultime 24 ore. Strade allagate anche a Roma, dove non sono mancati anche qui gli interventi dei vigili del fuoco per gli alberi caduti, a cominciare da un grosso albero che ha mandato in tilt il traffico in centro.

La speranza è che ovviamente la situazione possa migliorare nelle prossime ore, anche se il maltempo potrebbe provocare ancora danni, facendosi sentire anche nelle regioni più a nord come Lombardia e Liguria: sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata.

Allerta meteo oggi 12 febbraio 2025/ Arancione in Toscana, gialla in 4 regioni: le previsioni