Allerta meteo Genova, maltempo in Liguria/ Pioggia intensa e nevicate sopra gli 800 m

Continua l’allerta meteo a Genova a causa del maltempo che sta imperversando in molte regioni del nord Italia, e non solo. Come riferisce l’edizione online di Primocanale, piove lungo la costa, con vento e mare mosso, mentre nell’entroterra è arrivata la neve. Fino alle ore 15:00 di oggi pomeriggio, il bollettino della protezione civile parla di allerta arancione, nella zona al centro della regione, in particolare a cavallo fra le province di Genova e Savona, mentre nel resto della Liguria è allerta di colore giallo. Federico Grassi di Arpal, ha aggiornato la situazione stamane, poco dopo le 7:30 di oggi, spiegando: “Piove sul centro e sul Levante della Liguria. E’ una pioggia incessante. Abbiamo acqua sotto i 400 metri, acqua mista a neve tra i 500 e 700 metri. mentre invece si segnalano nevicate abbondanti a 800 metri, specialmente concentrata nel savonese. I bacini sono al di sotto dei livelli di guardia, ma bisogna tenere alta l’attenzione perchè la pioggia dovrebbe durare ancora diverse ore”.

ALLERTA METEO GENOVA: NUMEROSI INTERVENTI DEI POMPIERI

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime ore, a causa di alberi e rami crollati lungo le strade della città di Genova, ma non sono mancati disagi anche in altre località liguri, come ad esempio a La Spezia, dove è stata chiusa per sicurezza la strada della Ripa, mentre fra il capoluogo e Arenzano è stata chiusa l’Aurelia nei pressi della galleria Pizzo. Maltempo e piogge intense che ovviamente hanno congestionato la già caotica città genovese, con numerose code segnalate stamattina nei principali snodi della città. In Liguria, in generale, piove intensamente da ieri pomeriggio, lunedì 18 novembre, e con il passare delle ore si è passati da precipitazioni moderate ad altre più intense. Come detto sopra è anche arrivata la neve e la situazione è da tenere sotto stretto monitoraggio.

