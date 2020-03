Allerta meteo gialla Abruzzo, Marche, Molise/ Ancora maltempo al centrosud

Anche per la giornata di oggi, sabato 28 marzo, la Protezione Civile ha emanato un bollettino di allerta meteo per alcune regioni. La coda dell’inverno, che ha colpito la nostra penisola nelle ultime 72 ore, sta per lasciare il nostro territorio, ma oggi si farà sentire ancora sulle regioni centrali che si affacciano sull’adriatico. Proprio per questo la Protezione Civile ha emanato l’allerta gialla per rischio idraulico sull’Abruzzo (Bacino Basso del Sangro, Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro), nonché nelle Marche. Allerta gialla per rischio temporale in Molise (Frentani, Sannio, Matese, Litoranea), e infine, allerta gialla per rischio idrogeologico su Abruzzo, Marche e Molise. In generale, quindi, previste piogge e temporale in queste tre regioni d’Italia, mentre per il resto d’Italia, il clima dovrebbe essere per lo più sereno.

ALLERTA METEO GIALLA: POSSIBILI PIOVASCHI IN PUGLIA E MOLISE

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata di oggi, sabato 28 marzo. Stando a quanto spiegato da 3bMeteo, al nord prevarrà un clima sereno e soleggiato, ad eccezione di qualche possibile nuvola al pomeriggio e durante la sera nelle zone montuose, senza comunque alcuna precipitazione. Temperature in forte aumento, con le massime che oscilleranno fra i 16 e i 19 gradi, quindi, in linea con il periodo. Al centro, come già anticipato sopra, possibili fenomeni sulla regione Abruzzo, in particolare al mattino, mentre altrove il cielo sarà sereno, alternato a nubi, soprattutto nelle zone interne. Non sono da escludere precipitazioni anche nelle Marche, e le temperature saranno comprese fra i 15 e i 20 gradi. Al sud, invece, il clima sarà ancora all’insegna del maltempo, con possibili piovaschi in Molise, Puglia, la zona ionica della Calabria e la Sicilia. Temperature che saranno stabili al meridione, con valori inferiori alla media del periodo e compresi fra i 13 e i 18 gradi centigradi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA