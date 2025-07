Confermata per la giornata di domani, sabato 26 luglio 2025, l'allerta meteo per sette regioni: cosa dicono le previsioni per il fine settimana

È – purtroppo – confermata anche per il fine settimana l’allerta meteo che già nella giornata di venerdì 25 luglio ha interessato alcune regioni del Nord della nostra bella penisola, peraltro (come vedremo tra poco) estesa a buona parte del Mar Adriatico settentrionale: secondo le previsioni, in generale il fine settimana – a parte in alcune aree della penisola – sarà caratterizzato da un generale calo delle temperature e da numerosi temporali collegati all’arrivo del ciclone Circe.

Prima di arrivare alle previsioni per il fine settimana, è importante soffermarci un attimo sull’allerta meteo diramata per la giornata di domani dalla Protezione Civile: dopo un venerdì particolarmente complesso per l’area alta della Lombardia, il basso Veneto e la zona di Bolzano, infatti, sabato 26 luglio vedrà spostare l’attenzione sulla bassa Lombardia, sulla quasi totalità dell’Emilia Romagna, sul Friuli, sulla Liguria, sulle Marche, l’Umbria e il Veneto.

In generale per tutte le regioni che vi abbiamo elencato, l’allerta meteo sarà “solamente” di colore giallo e riguarderà il rischio di possibili temporali violanti; mentre per le aree emiliane di Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola e Montagna romagnola si parla anche di un’allerta meteo – sempre fortunatamente di colore giallo – per il rischio idraulico.

L’allerta meteo e le previsioni per il fine settimana: cosa aspettarsi per i prossimi giorni tra pioggia e sole

Insomma, quello di domani potrebbe rivelarsi un sabato piuttosto intenso dal punto di vista dell’allerta meteo e dato che gli sviluppi potrebbero arrivare sempre nell’arco di pochi minuti od ore, vi invitiamo – specialmente se vi trovate in una delle aree di allerta meteo – a controllare frequentemente il bollettino ufficiale della Protezione Civile che potete trovare semplicemente cliccando su queste parole; tendenzialmente aggiornata attorno alle ore 15:00 di tutti i giorni.

Secondo le previsioni meteo – anticipavamo già all’inizio di questo articolo -, sarà il ciclone Circe a caratterizzare il fine settimana delle nostra penisola con un elevato rischio di temporali che colpirà soprattutto le regioni di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia: sabato sarà la giornata più complessa, ma anche domenica non mancheranno situazione potenzialmente critiche; mentre – come da abitudine – il Sud della penisola sarà caratterizzato dal consueto forte sole.