Allerta meteo gialla oggi per maltempo in 11 regioni: il bollettino del 23 agosto 2025: in arrivo temporali e grandine, ecco dove e cosa fare

ALLERTA METEO IN 11 REGIONI: MALTEMPO IN ARRIVO

Una tregua dal caldo per gran parte dell’Italia oggi, con l’allerta meteo su 11 regioni per temporali e grandine in arrivo. La Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche per una perturbazione in transito sabato 23 agosto che porterà maltempo da Nord a Sud, con piogge e temporali e fenomeno intensi in alcune zone.

Questi ultimi sono previsti in particolare nelle regioni meridionali peninsulari, quindi in Campania, Puglia e Basilicata, dove le previsioni parlano di piogge a rovescio brevi ma intense, temporali frequenti e possibili grandinate, forti raffiche di vento e fulmini frequenti.

Per quanto riguarda il livello di allarme, è stata emessa un’allerta gialla per oggi in in Puglia, Umbria, Campania, Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, parte delle regioni Emilia-Romagna, Lazio, Calabria e Veneto.

I fenomeni previsti non sono estremi, ma intensi, quindi potrebbero causare problemi localizzati (come allagamenti, smottamenti e difficoltà nella circolazione). La Protezione civile, che ha diffuso l’avviso, sul suo sito ufficiale fornisce aggiornamenti, indicazioni e consigli, mentre le singole regioni e i comuni coinvolti sono tenuti ad attivare i propri sistemi di prevenzione e intervento.

ALLERTA METEO OGGI, DOVE E COSA FARE

Il sito della Protezione civile precisa il tipo di rischio per aree specifiche: ad esempio, in Calabria è allerta per rischio idraulico, idrogeologico e temporali in quasi tutta la regione. Invece, in Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo, Molise, Lazio, Marche, Umbria, Emilia–Romagna, Veneto ci sono varie zone interne e costiere con rischio temporali e idrogeologico.

Il consiglio è di evitare zone a rischio esondazione, sottopassi e scantinati durante le piogge intense, ma bisogna prestare attenzione alla guida, perché le strade possono allagarsi rapidamente.

Se si tengono d’occhio i canali ufficiali di Protezione Civile per aggiornamenti, si può usare ad esempio la mappa per approfondire la situazione relativa alla propria zona di interesse, con la fase previsionale e le criticità – in questo caso ordinarie – riscontrate dagli esperti e da tener presente nella giornata odierna.