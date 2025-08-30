Maltempo, allerta meteo gialla oggi in 13 regioni: bollettino del 30 agosto 2025 della Protezione civile tra nubifragi e trombe d'aria nelle ultime ore
LA MAPPA DELL’ALLERTA METEO GIALLA IN ITALIA
Il maltempo continua a imperversare in Italia, facendo scattare una nuova allerta meteo. Una perturbazione porta piogge e temporali su Nord e Centro Italia, si sposterà poi verso i Balcani. L’atmosfera è ancora instabile, quindi anche la giornata odierna può essere caratterizzata da temporali, oltre che cambiamenti repentini del tempo.
Il bollettino ufficiale della Protezione civile segnala una situazione di rischio ordinario su 13 regioni italiane, con specificità per l’allerta meteo gialla tra rischio idraulico, temporali e idrogeologico.
Le regioni interessate sono, per quanto riguarda il Nord, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige (zone montane e prealpine); al Centro, invece, Toscana, Umbria, Lazio, Marche; Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise per il Sud.
Ieri per il maltempo e i danni arrecati ci sono stati centinaia di interventi da parte dei vigili del fuoco: ad esempio, ve ne sono stati oltre 200 per allagamenti, tetti divelti e alberi pericolanti nel giro di sole 12 ore. Ieri a Varzo, in Piemonte, si è abbattuta una bomba d’acqua, due torrenti sono esondati, riversando fango e detriti in strada.
ALLERTA METEO GIALLA E PREVISIONI METEO PER OGGI
Per quanto riguarda il Nord Italia, sono previste molte nubi, temporali e piogge in particolare in Emilia-Romagna, Liguria e Triveneto, mentre nel resto del Settentrione è previsto un progressivo miglioramento, fatta eccezione per qualche annuvolamento residuo su Alpi e Prealpi. Instabilità anche nel Centro Italia, soprattutto su Lazio, alta Toscana e lungo l’Appennino.
Il tempo migliorerà sui settori occidentali, peggiorando però in maniera irregolare nelle regioni adriatiche. Non è uniforme l’instabilità nel Sud Italia, con piogge più probabili su Campania e Puglia centro-meridionale, anche con intensi temporali, raffiche di vento e temporali intensi, mentre nel resto del Mezzogiorno le previsioni meteo indicano un tempo più soleggiato, mentre sulla parte tirrenica della Calabria sono previste nubi e possibili fenomeni isolati.
Per quanto riguarda le temperature, al Nord i valori dovrebbero mantenersi stabili, mentre al Centro e Sud è previsto un lieve calo delle massime.