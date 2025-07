Per la giornata di oggi la protezione civile ha diramato un'allerta meteo di colore giallo su Lombardia e Trentino Alto Adige

Quella di oggi sarà una giornata di allerta meteo per alcune regioni d’Italia, visto che sulla nostra penisola sta per giungere una perturbazione che rovinerà il bel tempo degli ultimi giorni, oscurando il sole e portando anche delle piogge. Due sono in particolari le regioni attenzionate, leggasi la Lombardia e il Trentino Alto Adige. Per entrambe la protezione civile ha diramato un’allerta meteo di colore giallo ma per rischio differente. Per quanto riguarda la Lombardia c’è la possibilità che si verifichino dei temporali e le province interessate da questa possibile pioggia sono quelle di Varese, Bergamo, Milano, ma anche in altre zone.

Secondo quanto sottolineano i meterologi l’allerta meteo scatterà alle ore 14:00 di oggi, sabato 19 luglio 2025, e durerà per dieci ore, quindi fino alle ore 24:00 di oggi. Possibili dei rovesci a carattere temporalesco sulle pianure e non sono da escludere anche delle raffiche di vento. Un’allerta meteo quindi decisamente particolare tenendo conto che le temperature sfiorano o superano i 30 gradi in quasi tutta la regione, ma improvvisamente arriverà questa perturbazione che potrebbe rovinare i piani di chi magari oggi aveva programmato una giornata all’aria aperta fra piscina, laghi e via discorrendo.

ALLERTA METEO GIALLA LOMBARDIA E TRENTINO: LE PREVISIONI

Vedremo quello che succederà nel frattempo la Protezione Civile è ovviamente in fase di pre allerta, pronta ad intervenire al bisogno. La seconda allerta meteo gialla riguarda invece la regione Trentino Alto Adige, precisamente la provincia autonoma di Bolzano, ma solo per rischio idrogeologico, di conseguenza non dovrebbero essere previsti fenomeni particolarmente avversi in zona.

Per quanto riguarda le previsioni meteo, potrebbe piovere anche in Piemonte a Valle d’Aosta, con rovesci che si dovrebbero intensifica re in serata anche nel Triveneto. Al sud invece, si continuerà a “boccheggiare” con temperature che potrebbero sfiorare i 40 gradi, soprattutto in Sardegna e Puglia. Una nuova ondata di calore che secondo gli esperti dovrebbe comunque avere vita breve visto che potrebbe concludersi già martedì prossimo, quindi nel giro di 48/72 ore.

