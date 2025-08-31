Maltempo, oggi allerta meteo gialla solo in Umbria in base al bollettino del 31 agosto 2025 della Protezione Civile: domina il sole, ma domani temporali

ALLERTA METEO GIALLA OGGI SOLO IN UMBRIA

Dopo giorni di piogge intense che hanno messo in ginocchio diverse regioni del Nord, l’allerta meteo oggi per maltempo riguarda solo l’Umbria, perché il sole torna a splendere su quasi tutta la Penisola italiana. Nel caso dell’Umbria, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla fino alla tarda serata, perché potrebbero verificarsi rovesci e temporali localizzati, indicando nel Trasimeno, Alto Tevere e Valnerina le zone da attenzionare, infatti si raccomanda prudenza, soprattutto nelle aree collinari e montane già provate dal maltempo.

Per quanto riguarda il resto dell’Italia, il miglioramento indicato dalle previsioni meteo sarà di breve durata, perché da domani è atteso un nuovo peggioramento al Nord. Il tempo resterà stabile e soleggiato al Centro-Sud e sulle Isole, anche se nel corso del pomeriggio aumenterà la nuvolosità sulla Toscana, con possibilità di locali rovesci in serata sul settore nord-occidentale della regione. Al Nord, invece, la giornata inizierà con cieli nuvolosi sul Nord-Ovest e nel Triveneto.

Le prime piogge colpiranno già in mattinata Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e l’ovest della Lombardia, con un progressivo peggioramento nelle ore successive. In serata e nella notte, le precipitazioni si estenderanno anche al Nord-Est, accompagnate da temporali, localmente intensi e con possibili nubifragi.

ESTATE STA FINENDO: LE PREVISIONI METEO

Sulla situazione meteorologica si è soffermato anche Mattia Gussoni de IlMeteo, confermando il ritorno di un’area di alta pressione che abbraccerà anche l’Italia. Se oggi ci si aspetta una bella giornata di fine estate, con un caldo non estremo, bisogna prepararsi al maltempo per i prossimi giorni. Il meteorologo indica in una vasta area di bassa pressione la causa dell’ingresso di correnti instabili sui mari che porteranno alla formazione di un ciclone che seminerà piogge e temporali nei primi giorni della prossima settimana. Il contrasto tra aria calda e correnti fresche provocherà instabilità, quindi potrebbero verificarsi temporali, anche intensi, grandinate, nubifragi. Quella di oggi, dunque, è solo una parentesi calda, poi l’estate inizierà a congedarsi.

