Allerta meteo gialla, maltempo in 3 regioni/ Temporali in Lombardia, Emilia e Sicilia

Scatta l’allerta meteo per maltempo e temporali, soprattutto nelle regioni del nord, nella giornata di oggi, lunedì 8 maggio 2023. L’allarme è stato diramato dalla Protezione civile su tre regioni per rischio temporali, idrogeologico e idraulico, alla luce di un inizio di settimana che sarà caratterizzato ancora una volta da una instabilità meteorologica che porterà appunto rovesci da nord a sud, a causa dell’assenza dell’alta pressione. Nel dettaglio, l’avviso di allerta gialla è stato emesso per Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia. Nel dettaglio viene segnalata un’allerta meteo-idro per rischi temporali sulla Lombardia e la Sicilia, una allerta gialla per rischio Idrogeologico sulle medesime regioni e l’Emilia Romagna, regione quest’ultima già fortemente colpita dalle piogge che sono cadute copiose negli scorsi giorni e che hanno causato anche due vittime.

Maltempo Emilia Romagna, ancora allagamenti/ Curcio: “Ora c'è il rischio di frane”

Più specificatamente la Protezione civile comunica: “Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla: Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Bassa collina e pianura romagnola”. E ancora: “Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla: Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche”.

Maltempo Emilia Romagna, allerta rossa: 2 morti/ "In 48 ore più acqua che in 4 mesi"

ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI: TUTTI I SETTORI INTERESSATI E LE PREVISIONI METEO

In Sicilia, invece: “Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico”. Quindi gli esperti proseguono: “Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:Emilia Romagna: Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola. Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche”.

Circolazione treni interrotta in Emilia Romagna/ La situazione di strade e autostrade

E sempre in Sicilia: “Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico”. Le previsioni meteo per oggi, lunedì 8 maggio, indicano rovesci sparsi e locali temporali al nord, in estensione poi nel pomeriggio anche alle zone pianeggianti di Piemonte, Lombardia. Al centro e al sud poco nuvoloso con maggiori addensamenti su Sardegna, Campania e Sicilia con possibilità di piogge.











© RIPRODUZIONE RISERVATA