Allerta meteo gialla Marche, Abruzzo, Molise e Puglia/ Maltempo e possibili nevicate

Allerta meteo in alcune regione d’Italia, emanata per la giornata di oggi, 24 marzo 2020. Come riferito dal sito ufficiale della Protezione civile, anche per le prossime 24 ore continueranno ad abbassarsi le temperature, a causa di correnti molto fredde provenienti dall’Europa nord-orientale. Di conseguenza, spirerà anche per oggi un forte vento, e inoltre, saranno possibili nevicate a bassa quota, in particolare, sui settori centrali. “I fenomeni meteo – sottolinea il portale della protezione civile – impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche”. L’avviso emesso per condizioni metereologiche avverse fa riferimento alle prime ore della giornata odierna, a causa di precipitazioni sparse, in particolare a carattere nevoso, a quote relativamente basse (fra i 100 e i 300 metri, quindi quasi pianeggianti), su quattro regioni, precisamente su Marche, Abrizzo, Molise e la zona settentrionale della Puglia. Gli apporti al suolo saranno deboli e moderati, ma per queste zone la protezione civile ha deciso di emettere un allarme di colore giallo.

ALLERTA METEO, POSSIBILI NEVICATE ANCHE IN CAMPANIA A QUOTE COLLINARI

Nel corso della giornata, infatti, non è da escludere che il limite delle nevicate possa scendere fino al livello del mare. Potrebbe nevicare anche nei settori orientali delle regioni Umbria, Lazio, Campania e Basilicata, a quote fra i 200 e i 400 metri, con residui al suolo considerati deboli. Spireranno, come detto in apertura, forti venti di burrasca su Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché su Umbria, Lazio centro-settentrionale e i settori orientali di Abruzzo e Molise, con possibilità di mareggiate. Per quanto riguarda più nel dettaglio la Campania, l’agenzia Ansa sottolinea anche in questo caso l’abbassamento delle temperature in tutta la regione, con possibilità di nevicate deboli a quota 300-500 metri, che potrebbero abbassarsi con lo scorrere delle ore. Possibili anche delle gelate. Riepilogando, l’allerta meteo di colore giallo per moderata criticità idrogeologica, sarà prevista solamente per le regioni Marche, Abruzzo, Molise e al nord della Puglia, mentre sul resto d’Italia sarà di colore verde.



© RIPRODUZIONE RISERVATA