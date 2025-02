Si ripete ancora una volta oggi – ovviamente lunedì 10 febbraio 2025 – il nostro consueto appuntamento con il bollettino dell’allerta meteo diramato fin dal pomeriggio di ieri dalla Protezione Civile in base alle osservazioni meteorologiche per la giornata odierna: fortunatamente dopo diversi giorni di rischio abbastanza elevato – solamente ieri si parlava del colore arancione, mentre è ormai più di una settimana che fortunatamente non vediamo il rosso sulla mappa -, per ora vigerà in generale un’allerta meteo gialla interamente concentrata su di una singola regione nel profondo sud della nostra penisola.

Allerta meteo arancione: in Sicilia bloccati alcuni treni/ Il bollettino e le previsioni per domani

Partendo proprio dalla mappa della protezione civile – poi vi parleremo anche delle previsioni per questa giornata -, l’allerta meteo gialla di oggi è stata concentrata nelle stesse aree nelle quali ieri era di colore arancione: nel dettaglio si tratta di tutta l’area ad est della Sicilia che comprende a vario titolo i comuni di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa con un rischio ordinario che ci parla di possibili temporali e di rischi idrogeologici; mentre il versante ovest sembra essere piuttosto tranquillo ed – addirittura – interessato da qualche lieve barlume di sole dopo diversi giorni di incessanti e fastidiose piogge.

Allerta meteo oggi, 8 febbraio 2025/ Arancione su Calabria e Sicilia, gialla in 4 regioni

Tra allerta meteo gialle e previsioni: cosa aspettarsi dalla giornata di oggi, 10 febbraio 2025

Insomma l’allerta meteo gialla di oggi riguarderà la sola Sicilia e guardando al resto del bollettino diramato dalla Protezione Civile non emergono altre aree particolarmente colpite dal maltempo nel corso delle prossime ore: complessivamente, quando si parla di allerta meteo noi vi consigliamo sempre di tenere sotto controllo il bollettino ufficiale utilizzando l’apposito sito della Protezione Civile, tenendo soprattutto a mente che ogni giorno tra le ore 15 e le 17 viene aggiornato per includere anche le previsioni relative alla giornata successiva.

Allerta meteo oggi, 7 febbraio 2025/ Gialla su 4 regioni: dalla Puglia alla Sicilia, le previsioni

Oltre all’allerta meteo, prima di chiudere vogliamo dare anche un’occhiata alle previsioni che ci parlano – stando a quanto riportano gli esperti di ilMeteo.it – di una giornata piuttosto tranquilla specialmente nel Centro Italia e in buona parte del Sud: a Nord la quasi totalità delle regioni (escludendo la Liguria e parte della Toscana) sembra essere il maltempo a fare da padrone; e mentre anche tra Puglia, Calabria e Sardegna si attendono 24 ore all’insegna delle nuvole, la sola area orientale siciliana – coerentemente con l’allerta meteo – e la Valle d’Aosta saranno interessate da qualche rovescio piovoso.