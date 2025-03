Allerta meteo oggi, 24 marzo 2025: rischio ‘giallo’ su tre regioni

È stata diramata per la giornata di oggi una nuova allerta meteo che include – secondo le osservazioni e previsioni della Protezione Civile – tre differenti regioni delle quali due già coinvolte nei giorni scorsi da violenti nubifragi che hanno causato alcuni danni importanti, il tutto mentre le previsioni – ma ci torneremo più avanti in questo articolo – ci parlano di una giornata di oggi caratterizzata da piogge sparse che domani si estenderanno a buona parte della penisola; mentre per il bollettino sull’allerta meteo di domani – come sempre – sarà necessario attendere il pomeriggio odierno entro il quale la Protezione Civile aggiornerà la mappa dei rischi.

Restando sulla giornata di oggi, l’allerta meteo diramata riguarda – appunto – tre regioni e ci parla di un rischio di colore giallo (ovvero di livello ‘ordinario’) legato a criticità di tipo idraulico, temporalesco e idrogeologico: il primo è relativo alla sola Emilia Romagna e coinvolge l’intera area della pianura modenese; mentre il secondo interessa buona parte del territorio – in particolare le aree Marc-3, Marc-4, Marc-5 e Marc-6 – delle Marche e il terzo la sola Toscana con l’attenzione posta sulle aree di Valdelsa-Valdera, Valdarno Inferiore, Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca e Versilia.

Insomma, dal bollettino sull’allerta meteo di oggi non sembrano emergere rischi particolarmente elevati per nessuno dei territori italiani, mentre quello di domani – ovviamente martedì 25 marzo 2025 – sarà diramato attorno alle 16:00 e si potrà facilmente recuperare grazie al sito ufficiale della Protezione Civile raggiungibile cliccando su queste stesse parole; fermo restando ovviamente che a fronte di qualsiasi possibile sviluppo importante sull’allerta meteo non mancheremo di farvelo avere tra queste stesse pagine.

Al di là del parere della Protezione Civile, è interessante notare che oggi le previsioni meteo ci parlano di possibili temporali e piogge intense tra – ovviamente – Emilia, Marche e Toscana, ma anche sugli appennini del Centro-Nord della penisola, nell’entroterra umbro e nell’area meridionale della Sardegna: piogge che domani dovrebbero estendesi quasi integralmente – oltre che sulle aree in allerta meteo oggi – anche in Veneto, Friuli ed Umbria, con il Sud della penisola che vedrà un abbassamento delle temperature anomale che si sono rilevate in quest’ultimo periodo.