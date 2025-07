Ci attende una giornata complessa dal punto di vista dell'allerta meteo: oggi, secondo la Protezione Civile, saranno 12 le regioni a rischio

Quella di oggi, lunedì 28 luglio 2025, secondo le osservazioni della Protezione Civile sarà una giornata piuttosto delicata dal punto di vista dell’allerta meteo per il nostro paese, colpito – secondo le osservazioni di ilMeteo.it alle quali torneremo tra un attimo – da un violento ciclone che interesserà buon parte della penisola, imperversando a Nord già nelle prime delle ore del mattino per poi spostarsi progressivamente verso Sud.

Prima di arrivare alle previsioni, è certamente utile partire proprio dall’allerta meteo diramata dalla Protezione civile e che coinvolgerà a vario titolo dodici differenti regioni, con un rischio di tipo “ordinario” di colore giallo: nel dettaglio Abruzzo, Campania, Emilia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto saranno in allerta meteo per quanto riguarda i potenziali rischi collegati ai temporali.

D’altra parte, al contempo, per diverse aree dell’Emilia Romagna e delle Marche l’allerta meteo è stata estesa anche al rischio idraulico e il territorio emiliano tornerà anche in seno all’allerta collegata al rischio idrogeologico, in questo caso assieme e diverse aree di Abruzzo, Molise, Puglia, Toscana e Veneto: il nostro consiglio è sempre quello di tenere sott’occhio il bollettino ufficiale della Protezione civile, specialmente dopo le ore 15 che è previsto il consueto quotidiano aggiornamento.

Le previsioni e l’allerta meteo per la giornata di oggi: in arrivo un violento ciclone temporalesco dal Nord Europa

Insomma, è piuttosto vasta l’allerta meteo diramata per le prossime ore, con ben 12 regioni in larghissima parte coinvolte e le sole Basilicata, Calabria, Friuli, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Trentino e Valle d’Aosta che dovrebbero godere di una giornata piuttosto tranquilla dal punto di vista meteorologico; oppure – quanto meno – pur venendo collateralmente coinvolte dal ciclone, non dovrebbero essere soggette a particolare rischi.

Come si sarà ormai ampiamente capito, l’allerta meteo di queste ore è collegata soprattutto al passaggio di un ciclone in arrivo dal Nord Europa e che porterà con sé piogge, temporali, possibili grandinate e forti venti: secondo gli esperti di ilMeteo.it in mattinata interesserà soprattutto il Nord della penisola, ma non ci vorranno mole ore prima che si sposti verso la Toscana, arrivando progressivamente fino a Campania e Puglia; mentre anche martedì 29 sarà soggetto a qualche lieve effetto del maltempo.