Ci attende un’altra giornata di allerta meteo per oggi, venerdì 28 marzo 2025. Così come negli ultimi giorni proseguirà l’ondata di maltempo in particolare nelle zone del centro sud, ma fortunatamente rispetto a ieri, quando era stata emessa allerta meteo arancione in tre regioni, a cominciare dalla Calabria, il grado di criticità sarà ordinario, quindi un avviso da parte della Protezione Civile che sarà di colore giallo, il più basso dei tre.

Per la giornata di oggi, il rischio idraulico di colore giallo è stato diramato per le regioni Abruzzo, Sicilia, ma anche Puglia, Molise, Calabria e Marche, quindi la zona del basso Adriatico ma anche la Calabria. L’allerta meteo di colore giallo per rischio temporali, quindi la possibilità che si verifichino delle piogge, anche a carattere temporalesco, si avrà invece su Sicilia, Puglia, Calabria, Abruzzo, Molise e Campania. Un elenco che rispetto a quello precedente vede la Campania ma non il Molise. Infine l’avviso di allerta meteo di colore giallo per rischio idrogeologico che invece riguarderà (sempre di colore giallo), Abruzzo, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Sicilia e infine Umbria.

ALLERTA METEO OGGI, COSA SUCCEDERA’ NELLE PROSSIME ORE

Cosa succederà in queste regioni? Non sono stati emessi divieti particolari da parte delle amministrazioni locali, di conseguenza bisognerà utilizzare come sempre il buon senso, e in caso di situazione di pericolo, qualora ad esempio il tempo dovesse mutare e dare vita a dei veri e propri nubifragi, è sempre meglio usare la prudenza, evitando ad esempio i sottopassaggi con le proprie auto, e qualora possibile, evitare di uscire del tutto di casa.

Vediamo ora le previsioni meteo, che come facilmente intuibile vedranno un’Italia anche oggi, venerdì 28 marzo 2025, spaccata in due. Partiamo dalle regioni del nord, dove la mattinata comincerà con un bel sole e il cielo sereno, che proseguiranno anche durante il pomeriggio, poi in serata la nuvolosità potrebbe aumentare e potrebbero verificarsi anche delle precipitazioni nevose sulle Alpi con una quota neve in partenza da 1.400 metri.

ALLERTA METEO OGGI, LE PREVISIONI A CENTRO E SUD

Proseguiamo con le regioni del Centro, dove la situazione meteo sarà invece ben differente e dove pioverà praticamente tutto il giorno, a cominciare da Marche e Abruzzo, ma anche nel Lazio, soprattutto al pomeriggio, e via via in serata tutte le regioni che si affacciano sul mar Adriatico, per una giornata decisamente di passione dal punto di vista meteorologico.

Nevicherà sugli Appennini con una quota attorno ai 1.400 metri, e le temperature subiranno lo stesso andamento del nord: minime in diminuzione, e in rialzo le massime. Infine le regioni del sud dove pioverà su Calabria, ma anche Puglia, Sicilia e Molise sin dal mattino. Brutto tempo che proseguirà poi nel pomeriggio, con la possibilità di acquazzoni, in diminuzione comunque in serata dove resterà una forte nuvolosità. Le temperature saranno in diminuzione sia nei valori minimi che massi mentre i mari saranno fortemente agitati.