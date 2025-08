L'allerta meteo torna a colpire la nostra penisola: secondo il bollettino della Protezione Civile, oggi saranno almeno sette le regioni a rischio

Quella di oggi – naturalmente domenica 3 agosto 2025 – sarà un’altra giornata di allerta meteo secondo le osservazione della Protezione Civile che già nel pomeriggio di ieri ha aggiornato il suo consueto bollettino con tutte le previsioni per le prossime 24 ore: il successivo aggiornamento arriverà non prima delle 15 di oggi e a quel punto potremo sapere se le osservazioni che scopriremo a beve verranno confermate o smentite, oltre a sapere che giornata ci attenderà domani.

Violenti temporali in Lombardia, più di 100 interventi dei Vigili del fuoco/ Dalla Brianza a Brescia

Senza guardare troppo in là nel tempo, possiamo soffermarci sulla giornata di oggi, dicendovi che secondo il bollettino della Protezione Civile saranno almeno sette le regioni in allerta meteo, fortunatamente solo di colore giallo con una criticità – insomma – definita “ordinaria”: nel dettaglio, tutti e cinque i bacini fluviali della regione Abruzzo, l’area della Litoranea del Molise, la “punta” settentrionale della Puglia e l’intera Toscana potrebbero incappare in problemi di tipo idrogeologico.

Allerta meteo oggi, 2 agosto 2025/ Gialla su Lombardia e altre 6 regioni: attesi forti temporali

Al contempo, oltre alle regioni che vi abbiamo appena elencato si uniranno all’allerta meteo gialla, ma inerente (in questo caso) al rischio temporali anche buona parte delle aree del Lazio – incluso il bacino di Roma -, delle Marche, del Molise (con l’aggiunta di Frentani-Sannio-Matese e Alto Volturno-Medio Sangro) e dell’Umbria; per un totale – appunto – di sette differenti regioni che coprono la quasi totalità del Centro-Sud della penisola.

Allerta meteo e previsioni per i prossimi giorni: dopo i temporali torneranno ad aumentare le temperature

Insomma, dopo diverse settimane di allerta meteo concentrata nel Nord e qualche giorno di quiete che ci ha ricordato che siamo i pienissima estate, ora l’allerta meteo sembra essersi spostata nel Centro Italia, con il consueto consiglio per chi si trova nelle aree a rischio di evitare il più possibile di sostare nei pressi dei corsi e dei bacini d’acqua; mentre al contempo vi lasciamo anche il link al bollettino ufficiale della Protezione Civile che vi invitiamo a consultare periodicamente per restare aggiornati sui rischi.

Allerta meteo oggi, 1 agosto 2025/ Gialla in Lombardia, temporali e piogge anche in Veneto

Contestualmente, possiamo anche dirvi che – al di là dell’allerta meteo – nei prossimi giorni secondo gli esperti de ilMeteo.it torneranno progressivamente ad aumentare le temperature nella nostra bella penisola: da mercoledì 6 agosto, infatti, inizieremo a subire gli influssi di un anticiclone africano che farà sentire i suoi effetti soprattutto a partire dal prossimo weekend con l’asticella dei termometri che potrebbe arrivare fino a 40 gradi in alcune aree meridionali; soprattutto in Puglia.