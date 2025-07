Allerta meteo gialla oggi 5 luglio 2025: in Lombardia cambia la situazione dopo l'ondata di calore, forti temporali e calo delle temperature

Così come previsto quella di oggi, sabato 5 luglio 2025, è una giornata di allerta meteo, precisamente di colore giallo su Lombardia principalmente, ma anche Marche e Sicilia. La criticità riguarda il rischio temporali ed in effetti stamane gran parte della Lombardia si è svegliata con la pioggia. Temporali che forse per la prima volta quest’anno sono stati accolti dai cittadini lombardi con un sorriso e un sospiro di sollievo, tenendo conto che non pioveva da quasi un mese (salvo qualche eccezione), e che le temperature sono state costantemente sopra i 30 gradi.

Oggi la situazione è completamente differente, con le temperature in picchiata, a volte anche di dieci gradi in meno rispetto alle punte di 35 gradi di ieri, e soprattutto con l’afa e l’umidità che sono state spazzate via. Come purtroppo avviene spesso e volentieri in occasioni di allerta meteo o dei temporali estivi, le piogge sono state piuttosto estreme, come si suol dire in gergo, delle bombe d’acqua, visto che è scesa una grande quantità di acqua nel giro di pochi minuti, mettendo a dura prova la circolazione delle auto e la tenuta delle strade.

ALLERTA METEO OGGI, TEMPORALI MA NESSUN DISAGIO

In ogni caso, almeno per il momento, non sono state segnalati particolari situazioni critiche anche perchè, come specificato sopra, l’allerta meteo era di colore giallo, quindi non il grado più elevato che è il rosso. Secondo quanto riferisce Meteo Web, questo primo peggioramento farà da apripista ad una ulteriore intensificazione del maltempo per le prossime 24-36 ore, quindi tutta la giornata di domani e poi quella di lunedì.

Tutta colpa di una corrente proveniente dall’Oceano Atlantico che è giunta sulla nostra nazione scavalcando le Alpi e posizionandosi appunto sulla Lombardia. In contrasto un’azione delle Azzorre, che si spingerà verso nord, andando ad incontrare la precedente corrente e favorendo appunto l’arrivo di masse d’aria più fresche e nel contempo instabili.

ALLERTA METEO OGGI, FRESCO ANCHE AL CENTROSUD

Oltre alla Lombardia potrebbe essere interessata anche la regione Toscana, con la possibilità di temporali anche violenti, come menzionato sopra, con grandine, raffiche di vento e anche possibili nubifragi. Il momento più critico, secondo MeteoWeb, potrebbe essere il pomeriggio di domani ma anche la sera e la notte successivi andando verso lunedì, dove la pianura Padana, ma anche la Toscana, subiranno un sensibile calo termico, già evidenziato questa mattina, che poi via-via coinvolgerà tutto il centro nord.

L’aria più fresca e umida si spingerà poi verso sud, coinvolgendo anche le altre regioni del centro e arrivando fino alla Campania. All’estremo sud, comunque, il cambio meteorologico sarà senza dubbio meno repentino, di conseguenza il caldo dovrebbe continuare ancora per qualche giorno, con possibile peggioramento solo da mercoledì: saranno felici le persone che al momento si trovano in villeggiatura.