Dopo un periodo di relativa tranquillità torna l’allerta meteo in Italia. Per la giornata di oggi, mercoledì 16 ottobre 2024, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità in alcune regioni del centro nord, alla luce dell’arrivo della perturbazione proveniente dal nord atlantico, che porterà nuovamente maltempo e piogge sulla nostra penisola, oltre a far abbassare le temperature, dicendo addio alla cosiddetta “ottobrata”, il periodo di clima mite appunto di questi giorni.

Le prime regioni ad essere interessate da questa allerta meteo saranno appunto quelle del nord e del centro, in particolare Liguria, Piemonte, Lombardia e Toscana, dopo di che toccherà alla Sardegna, quindi alle altre regioni del centro e arrivando fino al sud e alla Sicilia nella giornata di venerdì. Cosa aspettarsi quindi? Già dalla giornata di oggi piove al nord, con temporali che potranno essere anche abbondanti in particolare al nord ovest, fra Lombardia, Liguria e Piemonte, nonché nella zona più a nord della regione Toscana.

ALLERTA METEO GIALLA SU 4 REGIONI: CAMBIO RADICALE DA VENERDI’

I fenomeni, fa sapere la Protezione Civile, saranno accompagnati da attività elettrica, raffiche di vento anche forti e possibilità di grandinate. Ecco perchè è stata emessa un’allerta meteo di colore gialla per le quattro regioni suddette, quelle che a partire da oggi e per i prossimi giorni vivranno una nuova fase di forte instabilità dopo il maltempo delle scorse settimane.

Gli effetti di questa nuova perturbazione del mese di ottobre si faranno comunque sentire in particolar modo da venerdì prossimo, 18 ottobre, quando giungeranno sul nostro Paese delle correnti di aria fredda con un calo delle temperature. Per gli addetti ai lavori non è comunque ancora possibile parlare di freddo invernale, ma non è da escludere che qualcosa di simile possa verificarsi dalla fine del mese di ottobre. Andiamo quindi a vedere quali saranno le previsioni per le prossime ore, alla luce dell’allerta meteo suddetta.

ALLERTA METEO GIALLA SU 4 REGIONI: LE PREVISIONI PER OGGI E DOMANI

Partiamo da oggi, mercoledì 16 ottobre 2024, con maltempo al nord, in particolare ad ovest, e temperature in lieve calo. Il resto del settentrione dovrebbe vedere clima più soleggiato. Al centro continuerà invece la fase “estiva” con punte massime di 26 gradi e clima sereno un po’ ovunque, infine al sud situazione molto simile, con cielo che sarà sereno e con le colonnine di mercurio che arriveranno a toccare addirittura i 28 gradi centigradi.

Per quanto riguarda invece la giornata di domani, giovedì 17 ottobre 2024, continuerà il maltempo sulle regioni del nord, con precipitazioni dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia. Il tempo instabile si sposterà poi anche al centro, con piogge e temporali previsti in varie zone, mentre al sud non si verificheranno particolari fenomeno, anche se il cielo inizierà a coprirsi e in serata non è da escludere che si verifichino le prime piogge in particolare sulla Sicilia.