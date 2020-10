Allerta meteo gialla su 14 Regioni/ Maltempo: temporali e forte vento, prime nevicate

Nuova ondata di maltempo sull’Italia dove nelle prossime ore potrebbero verificarsi fenomeni anche molto intensi per via del peggioramento delle condizioni meteo. Anche per tale ragione, la Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre, un avviso di allerta arancione sulla Regione Puglia e gialla su altre 14 Regioni. Il peggioramento si verificherà quasi interamente al centro Sud dove sono attesi temporali anche di elevata intensità accompagnati da forti raffiche di vento, grandine e fulmini che potrebbero comportare disagi e gravi rischi come frase e possibili e diffusi allagamenti. Nel dettaglio, come riferisce Fanpage.it, l’allerta meteo odierna, come reso noto nelle passate ore dalla Protezione Civile sarà arancione con un occhio di riguardo a Salento, Puglia Centrale Adriatica, Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica. Livello di allerta giallo invece su altre 14 Regioni ovvero: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Marche, parte della Puglia, Molise, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

ALLERTA METEO: LE PREVISIONI, MALTEMPO IN ATTO

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre sono tutt’altro che rosee su gran parte dell’Italia. L’ondata di maltempo che ha colpito il Paese nelle passate ore ha già portato ad eccellenti nevicate al Nord Est ma dalla giornata di oggi l’allerta tenderà ad estendersi ulteriormente, come anticipato anche dalla Protezione Civile che ha annunciato, sin dalle prime ore del giorno un peggioramento con precipitazioni che andranno ad estendersi a Basilicata, Calabria e Puglia e successivamente toccheranno anche Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno caratterizzati da rovesci anche molto forti, locali grandinate e forti raffiche di vento. la situazione tenderà a non migliorare ed anche domani i venti continueranno ad essere molto forti fino a burrasca con raffiche che soffieranno dai quadranti settentrionali su Emilia Romagna, Liguria e Sardegna e dai quadranti settentrionali sulla Sicilia. Non sono escluse possibili mareggiate lungo le coste esposte. Ovviamente con l’ondata di maltempo si assisterà anche all’abbassamento delle temperature e all’arrivo di un’ondata di aria fresca che in quota porterà a nevicate importanti sull’Appennino anche sotto i 2000 metri sui settori centrali e poi tra i 1200-1400 metri sulla dorsale tosco-emiliana. Un calo delle temperature sarà registrato anche al Sud, mentre al Nord si registrerà un lieve innalzamento diurno ma gelate durante la notte.



