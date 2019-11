ALLERTA METEO LAZIO E LIGURIA/ Maltempo 8 novembre, temporali a Roma e Genova

Mentre continua il maltempo in Campania e in larga parte d’Italia, le situazione di allerta meteo più specifica la troviamo in Liguria e soprattutto nel Lazio, già colpito duramente ieri dalla parallela emergenza del terremoto. La Protezione Civile regionale ha emesso ordinanza di allerta gialla per tutta la giornata, la stessa che è in corso in Liguria dopo che la precedente allerta arancione “scadeva” questa mattina alle ore 8. Soprattutto sulla zona di Roma Capitale, «si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento», recita il bollettino della Protezione Civile. Secondo gli esperti di IlMeteo.it la giornata di questo 8 novembre potrebbe vedere numerosi episodi di temporali anche molto forti con nubifragi attesi nel pomeriggio: «le intense ed abbondanti precipitazioni si andranno gradualmente a concentrare soprattutto sul Nordest, il Levante ligure, gran parte della Toscana e col passare delle ore su tutto il settore tirrenico specie sul Lazio con rischio temporali e nubifragi anche a Roma», riportano le previsioni del portale metereologico online.

ALLERTA METEO IN LIGURIA: LE PREVISIONI PER OGGI

Se da un lato è vero che il maltempo va a scemare nella giornata di domani con piogge ed episodi di emergenza assai più lievi rispetto alla giornata di oggi, dall’altro proprio le prossime ore potrebbero evidenziare una tendenza in negativo per Liguria, Lazio e Campania, le più coinvolte dall’allerta meteo. Per quanto riguarda il Levante e il Ponente ligure, i dettagli dell’allerta meteo per le prossime ore vede l’emergenza “arancione” fino a stamattina e “gialla” per il resto della giornata presso i bacini medi e piccoli delle province di Genova e Spezia (incluse la val Polcevera, l’alta val Bisagno, la valle Scrivia, la val d’Aveto, la val Trebbia, la val Fontanabuona e la valle Sturla). Sul fronte scuole, mentre a Napoli, Benevento e in Campania continuano le lezioni “a singhiozzo”, a Genova, La Spezia e nella stessa Roma le ordinanze comunali non hanno interrotto il normale orario scolastico.

